Isabel II y el mensaje que envió a la Luna a bordo del Apolo 11 en 1969: "En nombre del pueblo británico..."

El pasado 8 de septiembre fuimos testigos de un hecho que ya pasado a la historia: fallecía en el castillo de Balmoral, en Escocia, la reina Isabel II de Inglaterra. En torno a las siete y media de la tarde, hora española, la Casa Real Británica hizo oficial en anuncio de su fallecimiento.

Reino Unido y el mundo entero lloraron la muerte de la reina británica, que se había mantenido en el trono durante 70 años, un récord en la historia británica. No obstante, lo que no muchos saben es que Isabel II no solo ha sido la primera monarca inglesa en conseguir este récord en la historia británica. También estuvo muy vinculada al espacio y pocas personas saben que un mensaje escrito por la propia monarca fue enviado a la Luna a bordo del Apolo 11 el año que el hombre pisó por primera vez la luna.





"En hombre del pueblo británico"

Como ya hemos venido contando, Isabel II estuvo muy estrechamente ligada a los asuntos relacionados con el espacio. Poco antes de que el Apolo 11 pusiera rumbo a la Luna, en lo que sería un viaje sin precedentes, la monarca británica fue una de los 73 líderes mundiales cuyo mensaje está grabado en la superficie de la nave de la NASA, la cual pisó la luna por primera vez en el año 1969.

"En nombre del pueblo británico, saludo las habilidades y el coraje que han llevado al hombre a la Luna. Que este esfuerzo aumente el conocimiento y el bienestar de la humanidad", escribió Isabel II. Un mensaje breve, de tan solo dos líneas y la mitad de corto de lo que escribieron otros líderes.





Un mensaje, eso sí, que tan solo puede ser leído a través de un microscopio, ya que está grabado sobre un disco con el tamaño de una moneda de 50 centavos, según la propia NASA. El disco, elaborado a base de silicona, estaba elaborado de silicio "por su capacidad para soportar las temperaturas extremas de la Luna".

No obstante, al tratarse de un material muy frágil, el disco fue introducido en una cápsula de aluminio. Los mensajes de los 73 líderes se redujeron hasta 200 veces para que fueran más pequeños que la cabeza de un alfiler antes de poder grabarlos en el mismo.

Después de la exitosa misión, la Reina Isabel II y oda la Familia Real recibieron en el Palacio de Buckingham a los astronautas a bordo del Apolo 11: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Una fotografía histórica que, poco después de su muerte, compartió en Twitter la NASA.





"El reinado de la reina Isabel II abarcó todos los vuelos espaciales, precediendo tanto al Sputnik como al Explorer 1", comienza el mensaje. "A medida que nos unimos al planeta para lamentar su fallecimiento, nos conmueve la curiosidad de que Su Alteza Real mostró a nuestros exploradores a lo largo de los años", concluye.