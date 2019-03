Llega el primer coche sin llave que se maneja desde una app (y, además, hay emprendedores españoles detrás)

¿Quién no perdió alguna vez las llaves del coche y se volvió absolutamento loco? Yo sí, lo reconozco. Y seguramente a ti te pasó lo mismo. O a alguien de tu entorno. Por eso, la innovación que te presento a continuación te hubiera venido muy bien en aquel momento. De hecho, la incómoda situación no se hubiera producido nunca si tu coche se hubiera podido abrir desde el móvil. No es ciencia ficción ni tampoco la escena de una película futurista.

La apertura de puertas, una de las posibilidades de esta aplicación móvil

Tres emprendedores españoles, Emilio Mellado, Javier Galve y Jorge Jurado han desarrollado una aplicación para el nuevo modelo de la marca de coches de Hispano Suiza. Una herramienta que se acaba de presentar en el salón del automóvil de Ginebra y que, en boca de Mellado, "ha despertado muchísimo interés y gran expectación entre los que la han probado". La innovación que se maneja desde el móvil o desde un reloj inteligente permite, entre otras cosas, que el dueño del vehículo abra las puertas del coche, regule la temperatura del vehículo o restrinja el exceso de velocidad.

Desde controlar la temperatura del coche hasta encender las luces.

Esta innovación, por el momento, no está al alcance de la mayoría de los mortales. El nuevo modelo de la marca Hispano Suiza tiene previsto salir al mercado en 2020 y a un precio cercano al millón y medio de euros. Pero Emilio nos adelanta que "esta tecnología va a llegar a modelos más accesibles en los próximos dos o tres años".

Emprendedores españoles a la vanguardia

World Wide Mobility, que es la startup que han creado los emprendedores responsables de este proyecto, se han asegurado de que esta aplicación sea altamente segura contra los posibles ataques informáticos. Una absoluta prioridad: "nuestra aplicación se basa en los protocolos de encriptación de la aviación militar. Puedo asegurarte que hemos practicado hacking ético contra ella y que, hasta la fecha, ningún experto en esta materia ha conseguido vulnerarla", asegura Mellado.

Jorge Mellado, Javier Galve y Jorge Jurado, el equipo de World Wide Mobility

El objetivo de 'WWM' es que su aplicación siga desarrollándose y que se añada a nuevos modelos de coches. "Tenemos en mente varios trabajos que no puedo contarte aún". Uno de los sectores que están investigando y donde podría tener mucho sentido esta aplicación es en las flotas de los vehículos de alquiler.

Este trabajo es una muestra más de que el talento emprendimiento español está a la vanguardia de los sectores más punteros del mundo.