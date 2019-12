Miles de personas participan en la Marcha por el Clima donde Bardem y Greta Thunberg acaparan el protagonismo

Unas 500.000 personas han participado este viernes, 6 de diciembre, en la Marcha por el Clima según los organizadores. Una cifra que dista mucho con la ofrecida por la Policía Nacional, que ha contabilizado 15.000 asistentes a la manifestación. Más allá de esta guerra de cifras, la movilización ha arrancado sobre las 18:00 horas en Atocha (Madrid) para reclamar a los gobiernos la adopción urgente de medidas frente a la crisis climática. Numerosas personas de todas las edades se empezaron a concentrar ya en Atocha sobre las 16:30, a la misma hora en la que Thumberg comparecía en rueda de prensa, portando pancartas alusivas a la emergencia climática, a los objetivos de desarrollo sostenible y a la necesidad de actuar porque "No hay planeta B".

La manifestación, que tiene como lema "El mundo despertó ante la emergencia climática", ha sido convocada por las plataformas Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena.

La celebración de la manifestación y la presencia de Thumberg ha desplazado por unas horas a las calles madrileña el foco mediático de la COP25 del clima que arrancó el pasado lunes con la participación de cerca de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno de casi 200 países. La protesta, con marchas paralelas en Chile, cuenta con el apoyo de 850 entidades como las ONG ecologistas internacionales WWF, Greenpeace o SEO Birdlife y la presencia de líderes políticos, como varios dirigentes de Unidas Podemos.

Junto a ellos, manifestantes con carteles con lemas como "Un planeta, una oportunidad", "Se busca un futuro" o justicia internacional, junto a otros más clásicos, como "No hay planeta B" o "Si el clima fuera un banco, ya lo habríais rescatado" o "Emergencia climática. Medidas políticas ya". Todo ello junto a elementos como una bola del mundo gigante en llamas, que portan integrantes de Greenpeace, o una pancarta en ingles del WWF en la que se lee "Ahora o nunca".

Greta Thunberg: "El cambio viene os guste o no"

"El cambio viene os guste o no", ha señalado hoy a los políticos la activista climática Greta Thunberg, que se ha dirigido a las 500.000 personas que, según la organización, secundaron la Marcha por el Clima y a quienes ha dicho que los líderes han "traicionado" a la gente y que no hay que dejar que "se salgan con la suya". En su intervención, con la que se cerró la Marcha por el Clima de Madrid, la adolescente ha subrayado que los políticos "tienen que hacer su trabajo".

"Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que se salgan con la suya, decimos basta ya. El cambio viene, os guste o no", ha incidido. "Estamos saliendo de nuestra zona de confort diciendo a la gente que tiene una responsabilidad para preservar el futuro y las generaciones actuales. La esperanza no reside dentro de los muros de la Cop25 sino en la calle con todos vosotros", ha enfatizado Thumberg.

"Estoy muy contenta de estar aquí, gracias por venir", ha comenzado Greta su intervención, hablando en castellano, y después ha seguido su discurso en inglés. Ha alertado de que el planeta se encuentra "en mitad de una emergencia climática" y que es necesario empezar a "parar esta crisis", "salir de los espacios de conferencias" y "decir a la gente el poder que tienen, que tienen que tomar responsabilidades y proteger a las generaciones futuras".

"Dicen que hay 500.000 personas por lo menos. Es la gente que tiene la esperanza, sois la esperanza", ha proclamado ante un auditorio entregado. Según su punto de vista, el cambio que se necesita "no va a venir de los poderosos, va a venir de las masas que demanden acción". "Y nosotros somos los que vamos a hacer el cambio". "La gente en el poder tiene que seguir nuestro impulso porque lo estamos liderando y tienen que seguirnos porque estamos mostrando el camino", ha señalado Thumberg.

Antes de la intervención en Nuevos Ministerios, Thunberg se vio obligada a abandonar el recorrido poco después de incorporarse, por recomendación de la Policía y ante la imposibilidad de avanzar a pie. La activista se marchó en un coche eléctrico a la altura del Paseo del Prado, poco después de incorporarse a la marcha, debido a la masiva afluencia de personas y por consejo de la Policía.

En inglés y rodeada de una auténtica muralla humana, Greta Thunberg mostró su pesar por tener que irse, pidió disculpas y explicó que la Policía le había recomendado abandonar la marcha.

Javier Bardem insulta a Trump y al alcalde de Madrid

El actor Javier Bardem ha llamado hoy a título "muy personal" estúpidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedida, durante la lectura del manifiesto que ha cerrado la Marcha por el Clima de Madrid.

"Perdonad -ha continuado-, esto es a nivel muy personal, desde ese estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta, esto también es personal, ese estúpido de Almedida, que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes", ha dicho. Bardem ha instado a los líderes políticos a que adopten medidas urgentes contra la crisis climática: "A los miles de personas aquí presentes, a los políticos en esta cumbre, que no queremos palabras inútiles, sino que necesitamos y exigimos hechos ya", ha subrayado.

"Tenemos sólo diez años para frenar las peores consecuencias del cambio climático", según su opinión. Ha mencionado en este sentido el informe de agosto de la comunidad científica de la ONU del que avisaba de que la temperatura del planeta ha superado un grado por encima de las temperaturas preindustriales, lo que provoca la desertificación y degradación de la tierra.

Y eso, ha incidido, tiene consecuencias que ya se están viviendo, como los incendios en la Amazonía y en Australia o las inundaciones y la situación del Mar Menor, que está "en la UCI". Los compromisos actuales, ha advertido, llevarán al planeta a aumentos de tres grados y "sólo hay tres palabras que pueden frenar los impactos" que ya se están sufriendo: "Urgencia, ambición y reducción".

"Exigimos a las economías más desarrolladas más ambición en sus políticas y la reducción de emisiones al 65 por ciento para 2030 y no solo al 40 por ciento, como se comprometió Europa antes del acuerdo de París, porque eso es totalmente insuficiente", ha remarcado. Bardem ha reclamado también que se acelere la transición energética hacia un sistema cien por cien renovable y eficiente y el abandono de los combustibles fósiles, empezando por el carbón, y ha pedido que los gobiernos dejen de subvencionar esas energías.

El manifiesto reclama asimismo el paso de una agricultura y una ganadería extensivas a otras ecológicas, basadas en los principios de soberanía alimentaria. "Las decisiones y compromisos que se tomen estos días comprometerán el futuro de todos y sobre todo del planeta tierra", ha concluido.