El olvidado caso de la joven catalana quemada y defenestrada que podría dar un giro

El caso de Helena Jubany tiene muchísimas incógnitas todavía por resolver, a pesar de que ya hace casi 20 años del fatal desenlace. El cadáver de la joven de 27 años aparecía el 2 de diciembre de 2001 en un patio interior. Un vecino de Sabadell alerta del ruido de la caída y avisa inmediatamente a la Policía.

Una vez llegados allí, la Policía Nacional ve indicios que apuntan a un homicidio y no al suicidio. El cuerpo presentaba quemaduras. Los agentes, además, encontraron varias cerillas. Una de ellas sin encender.

Un día después, el padre de Helena acudió a la Comisaría de Sabadell a denunciar la desaparición de su hija. Por desgracia… le confirmaron la peor de las noticias. Su hija había fallecido y todavía se desconocía quien había sido el responsable.

Para comenzar la investigación, los expertos registraron el piso de la víctima. Allí, descubrieron dos pruebas que desconcertaron a los agentes: localizaron dos mensajes anónimos y los resultados de unos análisis clínicos de un laboratorio privado. El misterio en torno a la muerte de Helena Jubany comenzaba. Demasiadas preguntas sin respuesta.

Esto era lo que aparecía en las dos notas que recibió Helena y localizó la Policía

El primero de los mensajes contenía lo siguiente: “Helena, ¡sorpresa! Pasábamos por aquí y hemos dicho ‘a ver Helena, ¿qué se explica?’ ¿Quiénes somos? Te llamaremos. A comérselo todo”. Y el segundo escrito, indicaba a la joven que sus autores son miembros de la Unión Excursista Sabadell y prometían destapar el misterio en una tercera nota pendiente de recibo.

Además, le pedían que se tomara un zumo de melocotón que habían dejado junto a la misteriosa nota. Helena decidió llevarse ese zumo a la biblioteca en el que trabajaba. Y le sentó mal y descubrió que llevaba benzodiacepina… un fuerte somnífero.

Los principales sospechosos: continuas incongruencias

La Policía se centró en el grupo de amigos de la Unión Excursionista Sabadell, en concreto… sobre Montserrat. Todo apuntaba a que había sido esa chica.

Es más, los investigadores trasladaron algunas pistas que centraban toda la atención en ella y al resto de personas rodeadas. Montserrat y Xavi (otra de las personas que formaba parte de esta Unión Excursionista) aseguraron que la opción del suicidio era factible porque Helena era fría y hermética. Algo que la familia descartó de inmediato.

La investigación prosiguió su curso y una de las conclusiones de la Policía determinó finalmente que la persona (o personas) que llevaron a cabo el crimen emplearon colonia para quemar a la joven.

Llegamos hasta el año 2002 y Ana y Montserrat son detenidas. Ana Echaguivel era otra compañera de la Unión Excursionista sobre la que se puso el foco. Finalmente, Montserrat acaba con su vida en el mes de mayo de ese año en los baños de la cárcel y los funcionarios encontraron una nota firmada por ella. Este era el mensaje que quería trasladar: “Soy inocente porque no he causado la muerte de Helena y, para ser homicida, hay que ser ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila”. La muerte de Montserrat hace que el caso de un giro, ya que ella se esperaba que finalmente confesase.

Las nuevas pruebas que podrían reabrir finalmente el caso de la muerte de Helena Jubany

Hace un mes, se anunció la reapertura de la causa por el crimen de Helena Jubany. La familia aportaba nuevos elementos que cuestionaban las declaraciones que hicieron los principales testigos hace casi 20 años. Según el letrado de la familia, las nuevas pruebas “derriban” la coartada de uno de los principales sospechosos del crimen … Santi Laiglesia. Mientras, el hermano de la víctima ha indicado que existe una posibilidad real para la reapertura del caso, pues la presión mediática ha propiciado “romper el silencio” en torno al caso.

La familia ha asegurado que tiene la convicción de que se hará justicia, se llegará hasta el final y se resolverá el crimen. Veinte años después. Los Jubany a través de una web han recibido el apoyo incondicional de un grupo de vecinos de Sabadell que les han aportado el dinero que necesitaban para afrontar el gasto judicial.