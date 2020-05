Una madre graba a su bebé con su perro y lo que revelan las imágenes le dejó sin palabras

Tener una mascota durante el primer año de vida de un bebé supone un cúmulo de ventajas para la salud del pequeño. Te comento varias de ellas: Por ejemplo, se reduce considerablemente el riesgo de alergias, problemas respiratorios y otitis en el futuro. Diversos estudios han demostrado que el hecho de convivir con mascotas reduce el riesgo de sufrir complicaciones por asma Son grandes compañeros de actividades que llevan a que el bebé esté más activo y tenga una vida activa y saludable.

Además, son los guardianes de nuestro bebé. Se convierten en fieles protectores, dándoles un cariño especial. Si le ocurre algo al pequeño, nos enteraremos porque el animal no se separará del niño. El pequeño creará así un vínculo que jamás olvidará y no se sentirá solo en ningún momento. Asimismo, al igual que sirve para darle compañía también le otorga una protección incomparable. Cabe destacar que esa unión será para siempre y que el pequeño conforme vaya creciendo irá acompañado siempre de su tierno perrito.

Una de las historias del día tiene que ver con esa relación de protección y amor “perruno” que se ha formado entre un niño y su animal de compañía. A través de Youtube, un perro y un bebé se han vuelto virales en apenas unas horas. Algo que indica que los usuarios han observado muy emocionados la tierna imagen. La mamá de ese pequeño presenció una escena que nunca imaginó que sucediera.

Esta es la impactante escena que emocionó a millones de personas

El relato comienza así. La joven mamá tuvo que salir rápido de casa. Por desgracia, no tenía con quien dejar al pequeño. Tuvo que confiar, por tanto, al pequeño acompañado de la mascota. Por suerte la mamá no se iba muy lejos de casa y decidió marchar corriendo ya que lo que tenía que combrar en el supermercado era de esencial necesidad. Una medida de la que no se arrepentiría al presenciar lo que sucedió en su vivienda. Una tierna escena que permanecerá para siempre guardada en su memoria y que demuestra muchas cosas.

Ya te adelanto que una de ellas es que muchas veces podemos llegar a confiar más en las mascotas que en las propias personas. Toda una lección que ha inspirado a muchas personas a través de Internet ya que las imágenes que se pudieron visualizar más tarde han causado un revuelo a través de redes sociales. Gracias a las nuevas tecnologías, podemos presenciar y conocer historias tan bonitas como la que te estamos contando.

Así que, decidió pedirle a su adorable mascota que “jugase y protegiese” al bebé. Para asegurarse de lo que ahí sucedía, dejó una cámara grabando para quedarse relativamente tranquila. Al volver a casa, la mujer se quedó sin palabras al presencial lo que sucedía en su salón. La mujer vio como perrito y bebé jugaban sin estar al tanto de que esa mujer los observaba con tiernos ojitos.

Cientos de usuarios de la plataforma digital se emocionaron al ver la tierna escena ya que esta es una prueba más de que el mejor amigo del hombre es, sin duda, el perro. Un animal que lleva durante siglos acompañándonos y haciéndonos la vida más sencilla. Es tal el amor que nos tienen, que llegan incluso a facilitar la rutina a personas invidentes o a aquellas con algún tipo de discapacidad.