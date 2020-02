Un perro se escapó de casa hace 3 años y cómo volvió con su dueña ha dejado a todo el mundo boquiabierto

Monica Mathis pensaba que la desaparición de su perro, Hazel, ya era una causa perdida. A pesar de sus intentos por volver a reunirse con el can (un Golden Terrier), localizarlo parecía misión imposible. Aunque ella no paraba de preguntar a todo el que podía si habían visto al animal, la respuesta siempre era negativa. Y la esperanza cada vez menor, aunque nunca se perdiese por completo.

Lo que Monica no sabía es que Hazel, desaparecido en Iowa en 2017, seguía bien. Por increíble que parezca… ¡había acabado como imagen de una cervecería! Pero no de una cualquiera, sino de una dedicada a una labor encomiable: ayudar a perros abandonados a regresar a su hogar. ¿Cómo? Imprimiendo las fotos de los canes del refugio local en latas de cerveza.

Entretanto, la dueña de Hazel se había mudado a Minnesota. Había perdido a Hazel justo antes de que se produjera el traslado. Ni siquiera el microchip del perro había dado pistas sobre lo ocurrido con él. Puede que hubiese llegado el momento de hacerse a la idea de que el reencuentro, por desgracia, no iba a producirse.

Sin embargo, el destino quería que Monica y Hazel volviesen a compartir techo. Sólo así se explica que, de entre tantas y tantas protectoras de animales, el programa de Ellen DeGeneres se fijase en la que acogía a nuestro protagonista canino. Fue todo gracias a esa iniciativa tan innovadora de ‘promocionar’ a los perros del refugio de Bradenton (Manatee County, Florida) en las latas de la cervecera local Motorworks Brewing.

Una vez que la historia salió en televisión, el muro de Facebook de Monica no tardó en acoger noticias sobre la misma. En las que la dueña de Hazel no tardó en reconocerle. Una vez presentadas las pruebas pertinentes, pudo acudir en busca de su perro. Con el miedo en el cuerpo de que ya no estuviera en el refugio: muchos estaban interesados en adoptarlo.

Sin embargo, la historia tuvo el final feliz que merecía. Monica y Hazel volvieron a unir sus caminos, justo antes del séptimo cumpleaños del perro. La familia numerosa (Mathis también tiene siete hijos) se reunía al fin tras una búsqueda que, aunque llegó a parecer infructuosa, tuvo la mejor de las recompensas.