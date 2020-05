Un perrito huérfano llega a un refugio al morir sus dueños por coronavirus y su historia sorprende a todos

Es una historia trágica. Más común de lo que parece en estos días en los que, fruto de la lógica preocupación que nos produce el coronavirus, a veces nos olvidamos de quienes dependen totalmente de nosotros. Hablamos de nuestras mascotas y de las más fieles que existen, los perros. Che-Che es una perrita de Nueva Jersey que se quedó huérfana. Sus dos dueños, dos hermanos de la zona, Dennis de 79 años y James de 73, murieron con una semana de diferencia entre ambos por complicaciones generadas por el COVID-19.

La hija de Dennis aseguró en una entrevista en televisión que "eran hombres incansables y hechos a sí mismos", su hija destaca que no recibieron ningún tipo de educación reglada a lo largo de su vida, pero que se trataban de "dos de los hombres más inteligentes" que ella conocía, a los que calificó como "héroes".

James (izquierda) y Dennis (derecha), los dueños de la perrita que quedó huérfana tras sus muertes por coronavirus

Los hijos no pudieron hacerse cargo de la perrita

Tras la trágica muerte de los dueños de Che-Che, se quedó sola como también lo hicieron otros tres perros que tenían los hermanos. La misma hija de Dennis fue una de las encargadas de buscar un hogar para los pobres y desamparados perros. Así fue como decidieron llevar a Che-Che a uno de los refugios locales, para garantizar que alguien que pudiese hacerse cargo de la mascota de su padre le proporcionase una vida de cuidados y cariño.

La pobre perrita llegó temblando al refugio, estaba muy asustada y eso conmovió a los encargados de buscarle una nueva casa. Cuando dieron a Che-Che al refugio, los nietos de los fallecidos no podían parar de llorar desde el coche, pero lo cierto era que los hijos de Dennis no podían hacerse cargo de la pobre perrita. Desde el refugio se comprometieron a buscarle una nueva casa, donde pudiese disfrutar del mismo amor que sus anteriores dueños le profesaron. Lo que no sabían en el refugio era la historia oculta de la perrita.

Una vida de abusos y maltrato

Nada más llegó al refugio, por precaución, Che-Che fue puesta en cuarentena y alejada de otros perros. Cualquier precaución es poca con el coronavirus y viniendo de la trágica experiencia de convivir y ver fallecer a sus dueños, no se podía tomar otra opción. Aun así, este no fue el único revés que le toco vivir a la perrita.

Uno de los familiares de Dennis le reveló a los trabajadores del centro donde dejaban a la perrita que, aunque con los fallecidos había sido feliz, con los anteriores dueños que tuvo Che-Che sufrió abusos, por lo que se trataba de una perrita muy joven y que había sufrido mucho. Los responsables del centro no daban crédito y se tomaron el caso de Che-Che a modo casi personal. Tan famoso fue el caso que llegó a aparecer en la televisión americana.

El caso de Che-Che llegó al popular programa 'Good Morning America' de la cadena ABC. A partir de entonces, las llamadas se multiplicaron y desde el centro-refugio al que llevaron a la perrita, tuvieron cientos de candidatos para adoptar a la huérfana que había dejado el coronavirus.

Final feliz para una perrita que ya no sufrirá más

Gracias a Dios, la historia de Che-Che acabó bien. Desde el refugio en el que se hicieron cargo de ella, acabaron por encontrar a una candidata perfecta para tener a la perrita en su casa. Tras realizar muchísimas entrevistas, finalmente publicaron un vídeo en el que se mostraba a la perrita abandonando el refugio en el que se hicieron cargo de ella para poder pasar a vivir su nueva vida con una nueva dueña.