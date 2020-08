Vacunarse contra la gripe estacional mitiga los efectos del coronavirus

Si vacunarse contra la gripe es importante, este año más aún. ¿Por qué? Porque según los profesionales sanitarios, se prevé que este otoño y este invierno haya más cuadros respiratorios además del coronavirus: los asociados a la gripe estacional. La vacuna frente a esta gripe común ayuda a mitigar otros cuadros respiratorios y sus complicaciones, además de los que puede provocar el covid-19. Lo ha explicado a COPE Rosa Arroyo, Vicesecretaria de la Organización Médica Colegial: "Si nos vacunamos, los cuadros o no existen o son muchísimo menores en sintomatología y en complicaciones. Esto es una mejora, yo prefiero no tener la gripe, no transmitirla, y aunque en principio podría pasarla en casa en ocasiones puedo tener un cuadro que requiera tener que ir a urgencias y ahí tengo mucho más riesgo".