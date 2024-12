El redondeo solidario en pleno boom en España

El redondeo solidario es una práctica que va ganando terreno en nuestro país. Son micro donaciones que hacemos redondeando el importe del ticket de nuestra compra para donar los céntimos restantes a diferentes entidades y proyectos sociales. Es solidaridad 4.0. En 8 de cada 10 casos la ejercemos en una tienda física.

“Frente a otro tipo de donaciones, el redondeo solidario se basa mucho en la inmediatez, en que no te lo piensas tanto, cuando estás en la caja pagando, de pronto ahí, en la TPV, te aparece que si quieres redondear y muchas veces ni te lo piensas y directamente donas esos céntimos. Hay bastante más probabilidad de que digas que sí que en online, pero en online también ocurre”, explica en COPE el economista y profesor del EAE Business School, Juan Carlos Higueras.

Es, sobre todo, en el supermercado, donde Nicolás Peña, de 28 años, lleva a cabo el redondeo solidario: “suelo preguntar a qué causa se destina ese donativo, pero más que el proyecto, lo que me inclina a hacerlo es el hecho de hacer una compra grande, ahí casi siempre suelo decir que sí y redondeo”.

A Marina y a Paula, en cambio, no les acaba de inspirar confianza esta práctica. Alegan que no saben donde acaba el dinero y que ya se han hecho a la idea de lo que van a pagar y, por regla general, admiten que no suelen hacer el redondeo.

Pese a su negativa y, según Higueras, “es una práctica al alza en España, viene de Estados Unidos donde hay una larga tradición y llegó a Europa hace 5 años y está despegando”.

Estas pequeñas pero múltiples donaciones son una ayuda real

Todo el dinero recaudado con el redondeo solidario va a parar a la ONG a la que se destina el donativo para un proyecto concreto. Tanto la organización como los proyectos pueden ir cambiando con mayor o menor periodicidad en función del tipo de tienda y de la frecuencia con la que acudimos a ella. La rotación de causas y de beneficiarios es más alta, por ejemplo, en los supermercados que en otros comercios porque vamos más asiduamente.

Nos lo cuenta Sergi Figueres, cofundador y presidente de Worlcoo, una startup social especializada en la recaudación de fondos, que ve un claro salto en el redondeo solidario en España en los tres últimos años: “cada vez son más los comercios que nos contactan. Al mes estamos recibiendo en torno a 2 millones de donativos que se traducen en 300.000 euros, pero situaciones como la de la DANA han permitido captar hasta 400.000 euros”.

“Además de las emergencias, lo que más solidaridad ha despertado este año en nuestro país son las investigaciones médicas sobre enfermedades y los proyectos educativos. Ves que la gente dona y que cada vez se suman más y el dinero va íntegro a las ONG's y los donantes pueden beneficiarse de deducciones fiscales si lo desean”, señala Figueres.

Entre los establecimientos que se han sumado a esta iniciativa de microdonaciones se encuentran algunas compañías de renombre como la cadena de decoración y hogar Muy Mucho, las tiendas especializadas de PcComponentes, Glovo, General Óptica, Correos, Sprinter, Hawkers, Cottet, MediaMarkt, Rodilla, All We Wear Group (Pepe Jeans), Textura o Promofarma.

“Son las empresas las que escogen a qué proyecto quieren dedicar la campaña. Hay empresas que siempre eligen la misma entidad y otras prefieren cambiarlo y hacemos un calendario anual para distribuirlas. Nosotros recaudamos los fondos, entregamos el 100% a la ONG a la que le mandamos después una factura por prestación de servicios” subraya Figueres cuya compañía trabaja con 150 ONG's y 5.000 tiendas solo en España.

Ventajas e inconvenientes del redondeo

“Con el redondeo, el comercio refuerza su imagen de marca, mejora sus ventas y fideliza clientes; para las ONG's es un método de financiación muy fácil y los consumidores se sienten bien” señala como ventajas Higueras.

Entre las desventajas cita, para las tiendas, el que su imagen queda ligada a la de una ONG y que cualquier problema de ética en la entidad puede tener impacto reputacional negativo para su marca. Para las ONG's, el inconveniente es la falta de control sobre estos ingresos y para el consumidor que la información que recibe sobre el destino del donativo suele ser muy limitada.

Donantes cada vez más de todas las edades

“A los jóvenes el redondeo les funciona y les gusta porque al final son importes pequeños y puedes donar ahora si y ahora no y a distintas causas, pero también atrae a personas de otras franjas de edad de forma que es un modelo que finalmente es muy estable y permeable a todas las edades”, explica Figueres.

En cuanto a las épocas en las que son más frecuentes las donaciones. Funcionan durante todo el año, pero, según Higueras, además de las emergencias que ya hemos visto que disparan nuestra solidadaridad, también la Navidad “porque se hacen muchas compras y al comprar más, pues mayores son las posibilidades de que te planteen el redondeo solidario y de que lo hagas. Es además una época del año donde quizás no miramos tanto el bolsillo”.

Algunos informes cifran en 23 millones las compras en épocas como el Black Friday o Navidad a cargo de personas mayores de 18 años. Si cada una de ellas donara la microdonación media, que son 19 euros, se podrían recaudar más de 4 millones de euros en tan solo una semana.