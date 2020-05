María, profesora de 4º de Primaria

Este miércoles 13 de mayo se cumplen dos meses desde que los alumnos españoles abandonasen las clases presenciales. En COPE les hemos preguntado a ellos y también a profesores sobre su experiencia.

INFANTIL

Mateo tiene 3 años y aún va a la guardería. Para él esto de quedarse en casa no es algo que lleve tan mal. Ve los vídeos que le envían sus profesoras Marta y Marisol y quiere volver al cole ‘para ver a sus amigos’. Lorena, precisamente es profesora de Infantil. Ella imparte clase a niños de cuatro años, y nos cuenta que los mayores problemas en esta etapa para la educación a distancia es precisamente lo pequeños que son. ‘En este trimestre hemos empezado con las videollamadas pero es complicado dar clases online. Por eso nos grabamos vídeos explicando contenidos y hacemos estas videollamadas con cinco o seis niños para que se vean todos, cantemos canciones, hagamos juegos…’.

PRIMARIA

Lucía, tiene siete años y está en segundo de Primaria. Ella ya ha visto los ‘peros’ a no tener al profesor delante. ‘Las clases online no me gustan mucho porque no funcionan muy bien, no se les oye muy bien, no se les ve a todos. Me gustan más cuando hablan en las clases’. Diego, tiene once y está en quinto de Primaria. Él coincide en que prefiere las clases presenciales ‘porque online te lías más. Matemáticas y lengua me cuestan más. Me lío a veces con los números y con lengua las cosas son más difíciles y no las entiendo mucho’.

En Primaria –una etapa educativa que abarca seis cursos- da clase María. Ella asegura a COPE ‘que las familias y los maestros estamos haciendo lo que podemos con bastante poca formación aunque se han puesto a disposición algunos cursos’.

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

La complejidad de esta enseñanza telemática se da cuanto más mayores son al encontrarnos con materias más difíciles. De ello es testigo Irene quien cursa 1º de la ESO. ‘Lo que más me cuesta es matemáticas que al hacer solo clases online y empezar nuevos temas pues no me entero muy bien de los conceptos. Muchas cosas son de práctica’. Y precisamente en Secundaria da clase Eva. Ella imparte Historia a 4º de la ESO y a Primero de Bachillerato. ‘A medida que son más mayores la educación a distancia tiene más sentido. No es lo mismo para niños de Infantil, Primaria e incluso el primer ciclo de Secundaria que para niños que son más mayores, tienen mayor capacidad de aprendizaje y son más autónomos’. Ella ha cambiado el tipo de exámenes. ‘Mi asignatura es muy teórica y no tiene mucho sentido el preguntar términos a definir cuando tienen el libro delante’.

SEPTIEMBRE

Mateo, Lucía, Diego e Irene tienen claro que lo que quieren el próximo curso es volver a las aulas, ‘volver a ver a los amigos’. Los docentes ya piensan también en ese próximo curso escolar 2020 / 2021.

Eva cree que ‘no podemos cargar a los alumnos y a sus familias con multitud de clases online. Tenemos que tener en cuenta que en una unidad familiar hay un ordenador o a la sumo dos. Y hay padres teletrabajando, hay otros hermanos…’

María piensa que sería bueno que se empezara a trabajar ya en el próximo curso. ‘Tengo la sensación de incertidumbre y mis compañeros también. Creo que se está improvisando bastante. Hay que planificar el cómo va a ser. No han planteado soluciones realistas. No han tenido en cuenta las condiciones y necesidades de los centros, de los profesores, de las familias… y se habla de un sistema mixto que supondrá en la práctica doblar la jornada laboral de los maestros’.

Tarea por delante no le falta al Ministerio de Educación. La titular Isabel Celaa se reúne mañana con los consejeros de Educación de las distintas CCAA.