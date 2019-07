Dudo por fin tiene un hogar

España encabeza la lista de animales abandonados al año. En COPE decidimos poner cara a este problema y gracias a ello Dudo ha encontrado una casa Dudo es un perro mestizo de 11 años. Su cuerpo acostado en el suelo y la tristeza en sus ojos, reflejaban el dolor de quien había sufrido el rechazo hasta en dos ocasiones. Yolanda, voluntaria de la protectora Amigos CIPA Madrid, era la encargada de cuidar al “abuelo”, como allí le conocían, y quiso contar en COPE la historia de Dudo. “Nació prácticamente en una perrera. Lo adoptaron porque era una cachorro muy guapo, y cuando se hizo mayor, lo devolvieron.” El motivo que alegaron sus antiguos dueños fue el que se usa, según informa Yolanda, en el 90% de casos: Agresividad. Al doble abandono, se sumaba la partida de la mejor amiga de Dudo dentro de la protectora. Una perrita que fue maltratada, y por suerte (al ser más joven que nuestro abuelo) encontró rápidamente un hogar. “Él se volvió a ver solo”.

Pero en el momento que contamos la historia de Dudo a los micrófonos de COPE todo cambió... nuestros oyentes se volcaron. Comenzaron a llegar mensajes al teléfono de la redacción interesados en ofrecerle un nuevo hogar en el que ser feliz. Después de muchos años buscando dueño, Dudo encontró a Jacinto. “Os escucho todos los días, y me llamó la atención la historia, dije: dos veces... esto no puede ser”. Yolanda y él conectaron desde el primer momento, se llamaron en muchísimas ocasiones, tuvieron varias entrevistas y por fin se dio el gran paso. Dudo vivía en Madrid y Jacinto en Vitoria, pero la distancia no ha sido ningún problema. Decidieron quedar a mitad de camino para conocerse y desde ese punto nuestro abuelo emprendió un viaje , junto a Jacinto, hacia una nueva oportunidad de ser feliz. “Cuando llegó, Dudo no le ladró. Se acercaron, el le acarició y Dudo le lamió la mano”.