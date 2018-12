En 'Directamente Encarna' vivíamos la dimisión de Alfonso Guerra

Tiempo de lectura: 1



Era tal la tradición de hacer inocentadas y que no se notara la broma y que fuera durante días comentada la falsa noticia, (no confundir con las fake news de ahora que pretender engañar y mentir al ciudadano con la intención como toda mentira de hacer daño a alguien), que los grandes comunicadores se implicaban de lleno en la información. Es el caso de la dimisión de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de Felipe González que contaba el 28 de diciembre de 1990, 'Directamente Encarna' con Encarna Sánchez dirigiendo todo un despliegue informativo para hacer llegar esa dimisión a los oyentes. Dimisión que, supuestamente, se había producido en el último Consejo de Ministros de aquel año. Reacción de la oposición, qué pensaban los ciudadanos en la calle... No faltó de nada para que la noticia fuera del todo creíble.