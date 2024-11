Una vecina de Madrid va a la farmacia pidiendo descambiar un medicamento y el farmacéutico no da crédito al motivo: "Bendita paciencia"

En nuestro país, y gracias al Sistema Nacional de Salud, los ciudadanos no están obligados a pagar el precio completo de un fármaco, siempre y cuando tengan una receta médica. Cuando van a una farmacia pidiendo un medicamento en particular, los farmacéuticos recortan el código de barras y lo pegan sobre una hoja. Esa hoja se entrega posteriormente a la Seguridad Social, que finalmente abona el precio restante que no ha pagado el contribuyente a la farmacia.

Una práctica no solo muy extendida, sino automatizada y casi predeterminada ya, tanto para los farmacéuticos como para los ciudadanos. Sin embargo, y cuando todo parece una dinámica absolutamente normal, siempre llega quien rompe con todos los esquemas y sorprende a todos.

Hay situaciones que nunca dejan de sorprender y el farmacéutico Álvaro Fernández se encarga de dar a conocer muchas de estas situaciones a través de su perfil de TikTok.

EL MOTIVO POR EL QUE ESTA VECINA QUISO DEVOLVER SUS MEDICAMENTOS

Álvaro Fernández, un farmacéutico que se ha hecho viral en redes sociales como TikTok bajo su usuario @farmaceuticofernandez y que utiliza como herramienta para divulgar sobre fármacos y dar sencillas pinceladas sobre datos de medicina. Sin embargo, siempre lo hace con humor, así como también comparte sus curiosas anécdota. En este caso, habla de un caso que vivió en una ocasión en su farmacia.

"Resulta que estaba de guardia y ha venido una señora con su tarjeta de la Seguridad Social a llevarse sus medicamentos. No sería muy tarde, como la una o así", comienza relatando este joven farmacéutico. Él, como habría hecho con total persona, se los vendió. No obstante, la sorpresa llegó después, cuando la mujer volvió 15 minutos más tarde. "Que me los quiere devolver", asegura.

Así las cosas, el farmacéutico explica que "los medicamentos una vez que salen de la farmacia, por ley, por aquello de la cadena de custodia, no se pueden devolver, pero lo más llamativo no era que los quisiera devolver sino la razón por la que quería devolverlos".

Por ello, Fernández explica que cuando un farmacéutico dispensa un medicamento con una receta médica, "cortamos unos cuponcitos", haciendo así alusión a ese código de barras. "Esos cuponcitos que pegamos en una hoja para que luego la Seguridad Social nos pague la parte proporcional del medicamento que no paga el paciente". Pues al parecer, a esta mujer "no le gustaba cómo había quedado la caja después de que le cortara el cuponcito", revela con auténtico rostro de circunstancia.

"Juro que estaba más o menos recto y sin demasiada rebaba. A ver, que igual trabajo de cirujano experto no era, pero nivel cirujano amateur yo creo que sí", concluye.

¿QUÉ ES LA CADENA DE CUSTODIA Y POR QUÉ NO SE PUEDEN DEVOLVER LOS MEDICAMENTOS?

La cadena de custodia es un procedimiento que se aplica a ciertos materiales o pruebas, en este caso medicamentos, con el objetivo de que no haya ningún tipo de alteración, contaminación o destrucción durante su manejo. El objetivo, por lo tanto, es garantizar que estas evidencias o muestras no han sido alteradas.

Los medicamento, al fin y al cabo, requieren un control adecuado y con esto nos referimos, cuando hablamos de las farmacias, de su conservación. Estas están obligadas a mantener las condiciones de temperatura, humedad y luz apropiadas que puedan garantizar la conservación adecuada de estos medicamentos.

Por ello, y cuando un medicamento sale de la farmacia, se desconocen las condiciones de conservación en las que ha estado y, por lo tanto, el farmacéutico ya no puede garantizar la seguridad y eficacia de ese medicamento. De ahí que no se puedan devolver esos medicamentos que han salido de una farmacia.