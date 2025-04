La nutricionista Boticaria García desmiente uno de los mayores mitos sobre la avena y señala si puede tomarse cruda

El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Por eso, y con el objetivo de tener la máxima energía con la que afrontar la mañana, muchos españoles optan por incluir avena en su dieta. La avena se ha popularizado en los últimos años, no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo.

Se ha vuelto, desde luego, un básico en muchas cocinas españolas. Puede tomarse en esos famosos 'porridge', en batidos, en galletas o incluso espolvoreada. Es tan versátil que, cada vez más personas, se animan a incluirla de forma diaria en sus desayunos, meriendas o incluso cenas, sobre todo para quienes buscan una alimentación práctica, sencilla pero equilibrada.

Sin lugar a dudas, es un alimento muy completo con múltiples beneficios. Sin embargo, todavía hay quienes se plantean una sencilla duda sobre su consumo: ¿se puede tomar cruda? Es decir, ¿puedo tomarla sin remojar en agua?

El aviso de la nutricionista Boticaria García a los que incluyen avena en su dieta

La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García , quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación, ha respondido recientemente a la pregunta de si la avena se puede tomar cruda. Lo ha hecho a través de sus redes sociales.

"Seguro que has oído que la avena no se puede tomar cruda porque tiene un antinutriente: el ácido fítico", apunta la nutricionista. Sin embargo, matiza que este ácido "no es el malo malísimo de la película" y que contiene "propiedades antioxidantes", pese a que puede actuar "secuestrando nutrientes".

"Imaginemos que esto es un mineral. Calcio, hierro, zinc... que se absorbe de esta forma en el intestino. El ácido fítico cuando anda cerca de los minerales puede secuestrarlos y si los secuestra, no se pueden absorber. ¿Cómo acabamos con el ácido fítico? Podemos remojar la avena 10-12 horas la noche anterior o calentándola, pero el ácido fítico no solo está la avena, sino en cereales y legumbres en general, y esta es una de las razones por las que conviene dejarlas en remojo", señala la nutricionista.

No obstante, y volviendo a la pregunta inicial, la respuesta es que sí. "A diferencia de estos garbanzos que no podemos tomar los crudos y hay que remojar y calentar, estos copos de avena no están crudos, sino que se han sometido a un tratamiento térmico, al vapor, y luego sean laminados y en ese proceso ya se ha perdido parte del ácido fítico y no hay inconveniente en tomarlos tal cual".

La conclusión, por lo tanto, es que "si quieres dejar la avena en remojo la noche anterior o cocinarla para hacer un porridge, perfecto; y si quieres tomarla cruda y añadirla al kéfir o al yogur, también estará perfecto. Todo buenas noticias", concluye.

LOS BENEFICIOS DE LA AVENA

Este cereal contiene diversos nutrientes, vitaminas y minerales con muchos beneficios, tanto nutritivos como energéticos. Aporta vitamina B5, B6 y E, además de minerales como hierro, selenio, manganeso, cobre y una serie de aminoácidos esenciales.