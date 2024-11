Una mujer va a la farmacia, pide sus medicamentos y el farmacéutico no da crédito a la pregunta que le hace: "Impertinente"

La línea que existe entre la sinceridad real y la ofensa es muy fina. Nadie niega que la sinceridad es fundamental en cualquier relación, ya sea de pareja, con amigos o con la familia. Al final es la que nos hace mantener los pies en el suelo y evitar comportamientos nocivos, tanto para nosotros como para los demás.

Sin embargo, existe un concepto muy peligroso, que es el "sincericidio", el exceso de honestidad, una verdad sin filtros que puede llegar a hacer daño a los demás. Y esto, lamentablemente, hay personas que lo son y muchas veces puede que ni se den cuenta. Algo así le ha ocurrido hace poco al farmacéutico Álvaro Fernández.

Este farmacéutico se ha hecho viral en redes sociales como TikTok bajo su usuario @farmaceuticofernandez y que utiliza como herramienta para divulgar sobre fármacos y dar sencillas pinceladas sobre datos de medicina.

Sin embargo, siempre lo hace con humor, así como también comparte sus curiosas anécdota. En este caso, habla de un caso que vivió en una ocasión en su farmacia mientras atendía a una clienta.

LA INCÓMODA verdad de esta clienta al farmacéutico

Fernández cuenta en el vídeo que "estaba en la farmacia, haciendo mis cosas de farmacéutico, y me he puesto a atender a una señora". Mientras él se disponía darle sus medicamentos, la mujer se puso a hablar con él.

"Se ha puesto a contarme sus cosas. Vamos, el típico ruido de fondo. ¿Sabéis esto que dicen "no está diciendo nada trascendente"?", explica el farmacéutico. Sin embargo, llega un momento en el que la mujer "se ha arrancado y me ha dicho: ¿Sabes que la gente valora mucho mi sinceridad? Claro, yo como ah. Y me dice: Sí, ¿sabes que ahora cada vez que vengo noto que tienes más canas? A lo mejor deberías teñirte". Unas declaraciones que molestaron profundamente a este farmacéutico.

"Vamos a ver: vamos a aprender a distinguir sinceridad con ser un poquito maleducada e impertinente, que igual te piensas que yo solo no me he dado cuenta. Igual te piensas que en mi casa no hay espejos, que no me di cuenta de que cada vez tengo más pelo grises. No me hace falta tu sinceridad no pedida para ver lo que está pasando", reprocha duramente Álvaro Fernández.

ÁLVARO FERNÁNDEZ, a cuadros por lo que le dice un cliente en plena noche durante una guardia

No es la única anécdota de este tipo que ha contado el farmacéutico. En otro vídeo en cuestión, habla de esta curiosa situación que vivió estando de guardia.

"La gente nunca pierde la capacidad de sorprenderme", comienza diciendo en el vídeo, con un café entre las manos y el rostro visiblemente cansado después de trabajar de madrugada y de noche.

"Esta noche estando de guardia, ha venido un señor como a la una y media o así, llama al timbre, y venía con un perrito, o sea venía paseando un perrito", explica. A partir de aquí, recrea la conversación que tuvo con aquel hombre.

"Buenas noches. Nada, yo solo venía a decirte que necesito comprar un paracetamol, pero que me he dejado la cartera en casa. Entonces que voy a subir, voy a dejar al perrito, cojo la cartera y vuelvo a bajar", asegura que le dijo este hombre.

"Y efectivamente. Media hora después ha vuelto a bajar", revela el farmacéutico.

"Digo, la primera vez ha debido de querer avisarme o algo por si yo me preocupaba o cualquier cosa", concluye irónicamente.