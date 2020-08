Viernes 7 de agosto de 2020

CORONAVIRUS BROTES -Madrid- El temor a una extensión de los contagios por coronavirus e incluso a una segunda ola de la epidemia impulsa nuevas medidas en las comunidades autónomas, aunque las autoridades sanitarias del Gobierno no ven una transmisión descontrolada del virus pero sí recelan de los pocos casos asintomáticos detectados en Madrid.

(foto) (vídeo) (audio) (infografía)

CASA REAL -Madrid/Palma- Los reyes y sus hijas inician su estancia veraniega en Palma con la incógnita de si antes de que comiencen el próximo lunes su agenda oficial en Baleares se habrá desvelado el destino de don Juan Carlos tras su salida de España.

(vídeo)

SÁNCHEZ CANARIAS -Arrecife (Lanzarote)- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Cabildo de Lanzarote, isla donde pasa unos días de descanso, acompañado por el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias

(foto) (vídeo)

CORONAVIRUS BROTES -Aranda de Duero (Burgos)- Los más de 32.000 habitantes de Aranda de Duero (Burgos) viven con resignación su primer día aislados y sin poder salir de su municipio como medida de contención para evitar una posible transmisión comunitaria de la enfermedad debido a la alta tasa de incidencia del coronavirus en esta localidad de la Ribera del Duero.

(foto) (vídeo)

VIVIENDA COYUNTURA - Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventa de viviendas en junio después de que en mayo la cifra de operaciones descendiera casi un 54 % interanual, hasta su nivel más bajo desde 2013.

(Recursos de archivo www.lafototeca.com cod:12520297 y otros)

CORONAVIRUS LACTANCIA -Madrid- La leche materna es la primera vacuna que recibe el recién nacido, es parte de su órgano inmunológico, también ante la COVID-19 y a pesar de que en los primeros momentos de la pandemia, por la incertidumbre, hubo dudas, la evidencia la sitúa como un "escudo" para el bebé ante el virus.

(Recursos de archivo www.lafototeca.com cod 12619930 y otros)

TIEMPO CALOR -Madrid- Este viernes será una jornada muy calurosa en la mayor parte del país, con los termómetros en ligero descenso en el norte y en ascenso en el centro y este peninsulares, hasta 4-5 grados más en la Comunidad Valenciana, para alcanzar el fin de semana los 44 grados en Córdoba.

(foto)(vídeo)

REDES SOCIALES (CRÓNICA) -Madrid- Usar, y sobre todo abusar de las redes sociales, puede llegar a crear un "gemelo digital" que acabe eclipsando y hasta "traicionando" a los usuarios obsesionados por la "calificación social" que obtienen en sus perfiles; algunos expertos conversan con EFE sobre una realidad que empieza a no ser tan distópica. Por Raúl Casado

(Recursos de archivo www.lafototeca.com cod 12275019 y otros)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

08:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS RECONSTRUCCIÓN.- Los alcaldes de Bilbao, Cádiz, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza se reúnen por videoconferencia para, entre otras cuestiones, analizar las acciones a adoptar conjuntamente para garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales anunciados esta semana.

10:00h.- Pamplona.- BALANCE GOBIERNO.- La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en conferencia de prensa para hacer balance del primer año de legislatura (foto). Sala de Prensa del Palacio de Navarra

11:00h.- Santiago de Compostela.- PARLAMENTO GALICIA.- El nuevo Parlamento gallego, resultante de las elecciones del pasado 12 de julio, se constituye este viernes con muchas caras nuevas, sin invitados en la tribuna y con escaños separados por mamparas (foto) (vídeo). Pazo do Hórreo

12:15h.- Arrecife (Lanzarote).- SÁNCHEZ LANZAROTE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Cabildo de Lanzarote, isla donde pasa unos días de descanso, acompañado por el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias (foto) (vídeo). Cabildo

JUSTICIA E INTERIOR

-------------------

.- Bruselas.- CRISIS CATALUÑA.- La Justicia belga anuncia su decisión sobre la extradición del exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por malversación en el caso del 1-O y huido a Bélgica desde 2017. Bruselas. Bélgica

SOCIEDAD

------

09:00h.- Bilbao.- ONCE INFORME.- El delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza, y el presidente del Consejo Territorial, Rafael Ledesma, presentan los datos de la actividad social y económica del Grupo Social ONCE durante 2019 tanto en el ámbito estatal como la labor desarrollada en la Comunidad Autónoma Vasca.. Sede ONCE, Pérez Galdós 11

09:00h.- Terrassa (Barcelona).- CORONAVIRUS TERRASSA.- El Departamento de Salud instala este viernes un punto móvil en Terrassa para la realización de pruebas PCR a los vecinos de la ciudad.. Plaça de la Cultura

11:00h.- Toledo.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El director general de Salud Pública, Juan Camacho, informa de la situación de la COVID-19 en una rueda de prensa que puede seguirse también por streaming a través de la página de Facebook de la Junta de Comunidades. (foto). Consejería de Sanidad. Sala de prensa.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

----------------------

.- Sevilla.- PINTURA PAISAJE.- La pintura de paisaje al aire libre en Andalucía entre 1800 y 1936 fue determinante para el desarrollo de la modernidad artística en España, según las conclusiones del pintor y estudioso del arte Juan Fernández Lacomba, quien ha concluido un estudio tras veinte años de investigación y revisión de cientos de obras pictóricas.

09:00h.- Cáceres.- GEORGE FLOYD.- El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), José Ángel Calle, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, visitan el primer mural en España en homenaje a George Floyd, ubicado en el Instituto de Educación Secundaria Al-Qázeres. IES Al-Qázares

09:30h.- Mérida.- CULTURA MÚSICA.- El director del Festival Stone Music, Carlos Lobo, informa de las últimas novedades sobre la edición de este año. Hotel Ilunion

09:45h.- Málaga.- PINTURA EXPOSICIÓN.- El alcalde, Francisco de la Torre, presenta la exposición de Fernando Clemente "I love pintura", con la presencia del artista jerezano.. CAC Málaga - La Coracha. Subida a la Coracha, 3

10:30h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Los contenidos y la programación del vigésimo tercer Festival de Cine en Español de Málaga, que se celebrará del 21 al 30 de agosto tras ser aplazado el pasado marzo por el coronavirus, serán presentados por el director del certamen, Juan Antonio Vigar. (foto). Cine Albéniz

12:00h.- A Coruña.- SALÓN CÓMIC.- El director del salón internacional del cómic "Viñetas desde o Atlántico", Miguelanxo Prado, presenta el programa de la atípica edición de 2020 (foto). Ayuntamiento

19:00h.- San Sebastián.- SAN SEBASTIÁN TEATRO.- María Luisa Merlo y Jesús Cisneros llevan a escena la comedia "Mentiras inteligentes". Teatro Principal

19:00h.- Lerate (Navarra).- CULTURA ESPECTÁCULOS.- Puesta en escena del espectáculo flotante "El piano del lago" que fusiona música, teatro y danza, con la pianista y cantante Violette Prevost, el actor y músico Mehdi Meskini y el trompetista y hombre rana Clément Béguet. Embalse de Alloz

19:00h.- San Sebastián.- TEATRO SAN SEBASTIÁN.- El actor Juan Echanove protagoniza la versión teatral de la novela de Mario Vargas Llosa, "La fiesta del chivo", dirigida por Carlos Saura. Teatro Victoria Eugenia

21:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA JAZZ.- Concierto del el trío gallego Sumrrá en el Festival Canarias Jazz & Más. Auditorio Alfredo Kraus

21:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA JAZZ.- Concierto de los grupos belgas Julien Tassin Trío y Next.Ape, acompañados por la Orquesta del Atlántico, dirigida por Natanael Ramos, en el Festival Canarias Jazz & Más. Plaza de los Alisios

21:30h.- Casas de Regina (Badajoz).- CULTURA TEATRO.- Representación de la obra teatral "Tito Andrónico", en versión de Nando López, bajo la dirección de Antonio Castro Guijosa y enmarcada en la programación del 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en la localidad de Casas de Regina (Badajoz)

AGENDA DEL GOBIERNO

===================

Presidente del Gobierno

-----------------------

11:15 h. Visita el Cabildo Insular de Lanzarote, donde mantiene un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, al que asisten la ministra de Política Territorial y Función Pública y la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo.