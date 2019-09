La mota del río Segura ha registrado una rotura a su paso por Ceutí y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha pedido extremar las precauciones, según fuentes del organismo de cuenca. En concreto, la CHS ha informado en su cuenta de Twitter a medianoche que técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura estaban desplazándose para evaluar la situación y el plan de reparación. El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha informado que la rotura se está reparando y que no hay pérdida de agua. No obstante, ha pedido a los ciudadanos que "por favor no se acerquen ni paseen por ese margen derecho entre Ceutí y Lorquí". Asimismo, ha instado a seguir los consejos de los servicios de emergencias.