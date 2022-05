Robles pide no especular sin pruebas sobre quién está detrás del espionaje

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido no especular sobre quién puede estar detrás del espionaje detectado en el teléfono móvil del presidente del Gobierno y también en el suyo propio hasta que la Justicia lo investigue, porque sería "frívolo" hacer imputaciones sin pruebas.

"Yo puedo pensar lo que quiera, pero un estado de derecho requiere pruebas. Por lo tanto, no puedo hacer especulaciones, porque no lo sé, ni me toca hacerlo", ha respondido Robles, al ser preguntada en La Palma sobre las informaciones que sugieren que el "hackeo" de los móviles de miembros del Gobierno con el programa Pegasus se pudo hacer desde Marruecos.

Al término de un acto de reconocimiento a las unidades militares que ayudaron durante la erupción en Cumbre Vieja, la ministra ha subrayado que ella no es como "otras personas, que cuando ocurre un hecho, hacen especulaciones o imputaciones sin ningún tipo de prueba".

"Yo no puedo hacer ningún tipo de especulación ni imputación sobre el hecho de que, en mi caso, mi teléfono haya tenido una infección. Desde la perspectiva de un estado democrático y de derecho como el que vivimos en España, solamente los tribunales pueden determinar autorías y responsabilidades. Sería una frivolidad por mi parte el poder hacer ningún tipo de imputación", ha alegado.

Robles ha añadido que lo que le corresponde al Gobierno hacer es poner lo ocurrido en conocimiento de la Justicia, porque se trata de "un hecho delictivo".

Preguntada por la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en la comisión de gastos reservados del Congreso, la titular de Defensa ha subrayado que "ha sido una pena" que esa comisión "haya tardado tanto en constituirse", porque la ley establece el CNI rinda cuentas en ese foro "una vez al año".

Margarita Robles ha recordado que toda información relativa al CNI está catalogada por ley como secreta y que en el único foro donde se puede hablar de ella es en el Congreso, dentro de la comisión correspondiente.

"Por lo tanto, normalidad, normalidad democrática, máxima normalidad. La directora dará cuenta de la información que considere oportuna, contestará las preguntas que se formulen y llevará toda la documentación que estime oportuna", ha concluido.