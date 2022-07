¿Qué es y por qué ha aparecido un cielo verde en mitad de Estados Unidos?

El día después de mañana de Roland Emmerich, Interestelar, de Christopher Nolan o Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona, son solo algunos ejemplos de ficción que muestran los graves efectos que podrían llegar a producir algunas de las grandes catastrofes naturales. Como si de una película se tratase, a última hora de la tarde del pasado martes 6 de julio, miles de estadounidenses de la localidad de Sioux Falls presenciaron como sus calles se teñían de verde. A este efecto lumínico que pinto el cielo, le acompañaron grandes rachas de viento y una considerable tormenta eléctrica que, posteriormente se extendió durante más de dos mil kilómetros. Los estados de Dakota del Sur, Nebraska, Illinois, Iowa, Minnesota y Montana fueron envueltos por este manto verde.

Pese a la casi costumbre a vivir este tipo de sucesos meteorológicos, el apocalíptico panorama sorprendió a millones de norteamericanos que hicieron de este fenómeno natural, un fenómeno viral en las redes sociales. Al igual que la tormenta, la noticia, acompañada de espectaculares fotos y vídeos del momento recorrió en tiempo récord las principales plataformas de Internet. El desconocimiento inicial sobre el suceso, dio lugar a la búsqueda de expertos en el tema que fruto del desconcierto se pronunciaron afirmando que dentro de la rareza del suceso, es un fenómeno natural conocido dentro del sector. La denominada tormenta derecho hizo presencia de manera temporal, pero las dudas sobre el acontecimiento siguen aún vigentes.

Para hablar más en profundidad sobre este fenómeno de la naturaleza, Jorge Olcina, referente en información climatológica y geográfica, atiende a COPE para resolver todas las incertidumbres generadas por ese extraño suceso.

"Son tormentas unicelulares provocadas por la formación de una gran nube convectiva. Es decir, una gran nube que alcanza hasta quince kilómetros de altitud y, dentro de ella, lo que se desarrolla es, no solo la condensación del vapor de agua en gota de agua, sino también granizo", explica Olcina en lo referente a la idiosincrasia de la propia tormenta. Lo extraordinario del suceso, y por lo que se hizo viral, parte del tono verde con el que se tiño el cielo durante este proceso. "En estas circunstancias, en determinadas horas del día, la inclinación de los rayos del sol hace que estos golpeen sobre las nubes de tormenta, dando lugar a coloraciones muy distintas. Estas a veces son más rojizas-anaranjadas y, en esta ocasión, en función de esa misma inclinación, cuando los rayos del sol golpearon a esa nube con una inclinación de 50 grados, dio lugar a esas tonalidades verdes", responde el experto al ser preguntado por el origen de este fenómeno óptico.

Los aspectos técnicos copan las explicaciones exactas sobre este suceso. Pese a ello, es necesario partir de la base para poder entender una tormenta, que muchos en sus redes sociales categorizarón de apocalíptica. Tal y como explica el especialista, una vez generada la tormenta por el contraste entre el frio y calor, es necesario que entre en juego la humedad para poder crear este fenómeno: "En función de la humedad, que en esta época del año es elevada, forma esas nubes tan enérgicas nubes, lo que conocemos popularmente como un cúmulo nimbo. En este caso concreto, al producirse de grandes dimensiones, se origina la llamada supercelda o supercélula, que da lugar al desarrollo de tormentas con grandes trombas de agua, granizo e incluso puede dar lugar a la formación de tornados".

Conocido su origen y parte de sus características principales, llama la atención que a priori el nombre propio de tormenta derecho no guarda relación con el suceso en si mismo. "Son nombres que aportan los americanos. Digamos que serían tormentas que crecen de manera vertical. Por eso, están formadas de tierra a cielo en base a una enorme columna que está derecha al cielo", contesta Olcina dando respuesta a esta curiosa denominación.

"Se visualiza una gran masa nubosa blanca que ocupa prácticamente todo el horizonte del cielo y que, en la base, suele tener unas tonalidades oscuras debido a la gran potencia a vertical que tienen estas nubes. Si la tormenta se visualiza, o bien a primeras horas, o bien a últimas horas de la tarde, pueden adquirir tonalidades del rango del arcoíris. Lo normal es que esas tonalidades suelen ser más rojizas o anaranjadas pero en esta ocasión, en función de la propia inclinación de los rayos solares la tonalidad ha sido verde", manifiesta el experto esclareciendo así el hecho de que la tormenta se tiñera de ese peculiar color. La sorpresa generada por el acontecimiento, resultante en una viralización en redes sociales, no solo generó estupor entre los allí presentes, sino que también causó satisfacción entre los meteorólogos y expertos del tema, entre ellos Jorge Olcina: "La verdad es que es un fenómeno que no suele ser muy habitual y qué da lugar a cielos un poco tétricos, de películas de miedo".





La incertidumbre ante la baja habitualidad del suceso llevó a que millones de personas, además de diversos medios de comunicación, tuvieran en mente que el hecho de que esta tormenta sea de esta tipología surge a razón del citado color. Ante esta confusión, Olcina sale al paso desmintiendo dicha hipótesis: "El cielo verde solo es una consecuencia. Digamos que la tormenta se visualizó al atardecer, lo que la hizo coincidir con un fenómeno óptico de los rayos solares que golpean sobre la propia nube y los cristales de hielo de su interior da lugar a la aparición de ese color verde, La tonalidad solo es un efecto secundario. Es decir, puede tener otras tonalidades, puede dar lugar a cielos totalmente grises y oscuros. Toda va en función de la densidad del vapor de agua y de la condensación interna en la nube. Por tanto, en este caso ha sido pues un factor secundario pero bueno tiene esa curiosidad que ha sido captado por numerosos aficionados".

Lo inusual del suceso dio pie a que a miles de personas en redes sociales dispararan, sin temor alguno al error, sus alocadas teorías. Entre ellas, cabe destacar, a raíz de la similitud generada por la tonalidad, las hipótesis sobre la presencia de una aurora boreal. Trasladada la idea a Olcina, el experto lo aclara: "Son fenómenos distintos. La aurora boreal es un fenómeno de muy alta atmósfera que se produce se produce en la ionosfera y fruto de la radiación en zonas polares produce ese efecto que se ve en el Círculo Polar Ártico y el Antártico, pero no tienen el mismo origen. En esta ocasión es un fenómeno muy local fruto de condiciones de inestabilidad muy intensas pero son fenómenos distintos".

Una vez conocido el contexto y el origen del suceso, cabe resaltar las consecuencias de sus actos: "Todo viene de la generación de esas súper células, que dan lugar a la aparición a veces de fenómenos de tormenta violenta, con inundaciones o de trombas marinas en la línea de costa". El perjuicio generado por la forma en la que se produce puede alcanzar el grado de devastador. El engañoso color verde no debe dispersar la realidad. Una realidad que pasa por una manifestación de la tormenta que puede causar graves estragos: "Son tormentas que al menos tiene una duración entorno a 30 o 45 minutos. Son nubes muy cargadas de humedad de agua y de granizo que se desplazan de manera lenta lo que les lleva a tener una duración un poquito mayor a la media hora. Pero ya digo, los efectos son a veces muy radicales ya que suelen ser trombas de agua gran intensidad que pueden descargar hasta 50 o 100 litros en apenas 45 minutos. Asimismo, suelen ir también acompañadas de granizo y, como decíamos antes, a veces pueden aparecer fenómenos tornadizos en la base de la misma. Las condiciones de elevada inestabilidad a veces resultan en barridos de todo aquello que encuentran a su paso", añade Olcina.

Pese a que el tiempo de desarrollo no es muy elevado, nadie debe fiarse de las tormentas derecho ya que "su peligrosidad es muy alta". Esto es ratificado, tal y como sucedió el pasado 6 de julio, por el despliegue de un protocolo de emergencia digno de un fenómenos tales como una erupción volcánica: "Estamos hablando de un fenómeno meteorológico para el que las autoridades dan el aviso. En base a ello, hay que cumplir con todas las consejos y precauciones que desde los organismos de protección civil, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa o en la propia España, comunican para proteger nuestras vidas. En el caso de EEUU, cabe destacar que se aconseja meterse en casa y, si hay sótano, encerrarse en él. Cuando se informa y el propio ejército toma el control, este te obliga a salir y evacuar tu casa. Si se decreta el nivel máximo de aviso no queda más remedio que evacuar una zona y allí eso sí que se lleva a rajatabla. Por lo tanto, es posible afirmar que están habituados y prevenidos ", argumenta el referente en información climatológica y geográfica.





Llegados a este punto, la duda surge en base a si este fenómeno de las tormentas derecho podría desarrollarse en nuestro país: " No sería raro que esto se sucediera en España. Es decir, la propia latitud de la Península Ibérica favorece y otorga unas condiciones idóneas, desde la primavera hasta el otoño, para que pudiéramos ver supercelulas y, por consiguiente, llegaran a tener esas tonalidades verdosas. Por tanto, la generación de supercelulas es algo seguro. Por ejemplo, siempre que aquí se da una situación de gota fría, lo normal es que en la zona del Mediterráneo terminen formándose este tipo de nubes convectivas tan enérgicas. Estamos también en uno de esas espacios geográficos donde la formación de supercélula, no es que sea muy habitual, pero bueno no es que sea desconocida porque se dan esas condiciones de inestabilidad. Asimismo, tenemos unas condiciones idóneas por un mar mediterráneo cálido y la presencia de masas de aire fría que bajan desde el Polo Norte. Es decir, todo estos factores dan lugar a la formación de una elevada inestabilidad que contribuye a que aquí también podamos tener ese tipo de fenómenos", enuncia Jorge Olcina.

Vistas la posibilidades, cabe resaltar que "las condiciones del calentamiento climático que estamos viendo hace que la frecuencia de estos fenómenos se vayan a incrementar". Hasta entonces, pese a que los estudios y los expertos vaticinan la llegada de más tormentas derecho, lo recomendable es seguir disfrutando de las imágenes ya que el hecho de que se origine el famoso color verde "es posible, pero no tan probable".