Planas defiende el trabajo del sector cárnico para reducir contaminación

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado que la petición del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de no consumir tanta carne constituye una "campaña desafortunada" y ha puesto en valor el trabajo del sector para mitigar las emisiones y luchar contra el cambio climático.

Garzón subió ayer miércoles un vídeo en la red social Twitter en la que pedía a los españoles que cambien la dieta porque comen carne de forma excesiva y eso perjudica a su salud y a la del planeta: el 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, señaló.

En el acto de presentación del "Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2020" de Cajamar, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho un alegato a favor del sector ganadero y de su importancia para la economía del país y del entorno rural.

Planas ha reiterado que la ganadería "no se merece" esas declaraciones de Garzón, que "no reflejan mi punto de vista", y ha lamentado que ese sector primario sea "muchas veces" objeto de "críticas injustas".

La ganadería es "clave" en el conjunto del sector agroalimentario para la provisión de alimentos "sanos" y por la "creación de riqueza, empleo así como por sus efectos sociales y territoriales", ha defendido.

Además, como "muestra del compromiso del Gobierno con el sector ganadero", la semana próxima llevará a la reunión sectorial con las comunidades autónomas una propuesta de mantenimiento de las ayudas acopladas e incluso un incremento de las mismas para el vacuno de carne y de leche y el ovino/caprino, porque "lo merecen".

El ministro ha recordado, además, que la ganadería no es de los sectores más contaminantes y ha puesto en valor sus acciones de migitación de las emisiones y en favor de la lucha contra el cambio climático.

Por eso, ha considerado que las declaraciones de Garzón, con quien no ha hablado aún, no son ajustadas a la "realidad".

Sin "ánimo polémico", el ministro ha hecho una reflexión sobre la necesidad de "mirar hacia adelante" en estos momentos de recuperación económica y en los que el sector agrícola y ganadero "tienen mucho que aportar".

"Soy una persona poco polémica porque no me gustan. Lo que me gusta es el trabajo", ha añadido.