Los perros de Isabel II ya tienen dueño tras su fallecimiento

El mundo entero, y más Reino Unido, sigue conmocionado e impactado por el reciente fallecimiento de la Reina Isabel II. Mientras que el féretro con los restos mortales de la monarca británica continúa su viaje hasta llegar a Londres, la Casa Real recupera poco a poco la normalidad con Carlos III al frente, de vuelta ya a sus quehaceres en el Palacio de Buckingham. Durante los 70 años de reinado de la soberana, muchas han sido las pasiones de Isabel II que han salido a la luz y que ya se sabían. Una de ellas era su amor por los animales, en su caso, los perros corgis que le han acompañado toda su vida. Con el paso del tiempo, ellos se han ido convirtiendo en un ícono dentro de su reinado, así como también lo han sido sus estilismos y sus sombreros.

La mayoría de los perros corgis que ha tenido la Reina eran descendientes de Susan, el primero que recibió de su padre Jorge VI como regalo por su 18 cumpleaños, en 1944. Como dato, este can falleció en 1959, incluso se lo llevó a su luna de miel en 1947. En total, más de 30 perros han acompañado a la monarca durante todo este tiempo, sobre todo de tipo corgi galés -raza por la que sentía una especial devoción-. Durante la pandemia fueron los que más compañía le hicieron, tal y como ha revelado su vestidora, Angela Kelly. El último descendiente de Susan fue Willow, que falleció en 2018, y le acompañó incluso en el corto que grabó con el actor David Craig, James Bond, para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Durante el Jubileo de Platino de la Reina, el pasado mes de febrero, se reunió a 70 corgis en Balmoral, los cuales participaron en una carrera a modo de homenaje.

A partir del fallecimiento de Willow se cuenta que Isabel II se negó a tener más animales, puesto que no quería que ninguno de sus corgis sobreviviese a su muerte. Sin embargo, según 'The Sun', su hijo Andrés y su nieta Beatrice le obsequiaron con dos cachorros, semanas antes del fallecimiento de su marido Felipe de Edimburgo en 2021: Fergus -mezcla entre corgi y teckel- y Muick. Lamentablemente, al primero le dijo adiós a los pocos meses de llegar a su vida. Aunque a la monarca británica siempre se le ha asociado con esta especie, por palacio también han aparecido otras razas como labradores, cockers o dorgis.

¿Quién cuidará de Muick y Sandy?

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, una de las preocupaciones era que los perros no tuviesen dueño y que nadie se hiciese cargo de ellos. Muchos se han cuestionado lo siguiente: ¿Quién cuidará ahora de los dos corgis de la soberana? Pero esta pregunta ya tiene su respuesta. Tal y como ha confirmado un portavoz de Andrés a la prensa británica, los duques de York, el príncipe Andrés, y su exesposa, Sarah Ferguson, serán los elegidos que se harán cargo de los dos corgis. Durante el último año, estos canes se convirtieron en una seña de identidad de la monarca, junto a sus sombreros y y sus bolsos. Además de estos dos corgis, la Reina contaba con otros dos perros más. Uno se llama Candy, el cual aún no se sabe quién se hará cargo -aunque se espera que se una a los dueños de Muick y Sandy-, aunque en caso contrario se le dará a un miembro del personal, tal y como afirman en 'The Daily Mail'. Lissy es otro de los perros de Isabel II que tampoco tiene un destino asegurado. La actual campeona de perros de caza de cocker spaniel del Kennel Club continúa esperando a su nuevo dueño. Por el momento, vive con su entrenador Ian Openshaw y se prevé que el Rey Carlos III tome una decisión sobre su futuro en las próximas semanas.