Miércoles, 10 de abril de 2019 (17.30 GMT)

ELECCIONES PP

Casado niega que su intención sea bajar el salario mínimo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que su intención no es bajar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en 900 euros, tras afirmar horas antes, preguntado si "deshará" la subida del SMI, que lo que hará es "cumplir (...) la negociación a la que llegó el Gobierno con patronal y sindicatos a 850 euros en 2020". En otra intervención este miércoles ha subrayado que "un votante de Vox no tiene ninguna razón para no votar al PP".

ELECCIONES PSOE

Sánchez dice que los soberanistas catalanes le reconocen que no habrá independencia

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado hoy que hay dirigentes soberanistas catalanes que le han reconocido en "conversaciones privadas" que la independencia de Cataluña "no se va a producir" y que por ello les ha emplazado a "dar la cara" y admitir ante los catalanes que "les han engañado".

ELECCIONES CIS

Tezanos duda de la fuerte caída del PP y dice que Vox puede sacar más escaños

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha dudado este miércoles de la fuerte caída del PP que muestra la encuesta preelectoral y se ha mostrado convencido de que Vox puede obtener más escaños, lo que podría dar un "vuelco" a la situación el 28A.

ELECCIONES PP

El PP pide que se considere al "concebido no nacido" como miembro de la familia

El líder del PP, Pablo Casado, ha respaldado la propuesta plateada por su candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que se considere al "concebido no nacido" como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta a la hora de solicitar plaza escolar o tramitar el tí.

ELECCIONES PNV

El PNV se centrará en la "defensa" del autogobierno, no de la autodeterminación

El PNV será "realista" en la próxima legislatura y se centrará en la "defensa" del actual autogobierno vasco y el cumplimiento del calendario de transferencias porque no ve posibilidades de que se aborde un debate sobre autodeterminación.

JUICIO PROCÉS

Inspector del 1-O: Dos mossos nos persiguieron en un coche de la Generalitat

Un inspector de Policía ha revelado que el 1-O detectó en los alrededores de un colegio a dos mossos de paisano con armas y pinganillos que, tras finalizar su intervención, salieron rápidamente a perseguir a los antidisturbios en un coche a nombre del departamento de Presidencia de la Generalitat.

CASO VILLAREJO

Mantienen en prisión a Villarejo por existir un "extremo riesgo de fuga"

La Audiencia Nacional ha decidido de nuevo mantener en prisión al excomisario José Villarejo, porque considera que existe un "extremo riesgo de fuga" y no han cambiado las circunstancias de su entrada en la cárcel, y ha rechazado pronunciarse sobre el supuesto "linchamiento mediático" del que se denunció víctima. Villarejo se comprometió con el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Enrique García Castaño, el Gordo, en aportar "nueve millones en negro" para la casa que tenía planeado comprarse.

JUICIO RAPTO

La joven de Boiro identifica al Chicle como su agresor y él niega los hechos

La joven de Boiro (A Coruña), víctima de una tentativa de rapto por José Enrique Abuín Gey, el Chicle, único sospechoso de la muerte de otra chica, Diana Quer, ha identificado este miércoles sin duda alguna a su agresor, pero él en el juicio ha negado los hechos y ha declarado que sólo intentó robar su móvil.

VIOLENCIA MACHISTA

El Supremo no debe dudarse de víctimas de violencia machista por denunciar tarde

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que no puede dudarse de la veracidad de la declaración de una víctima de violencia machista por el hecho de que se retrase en denunciar, dadas las particularidades de este tipos de delitos de pareja.