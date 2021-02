Martes, 16 de febrero de 2021

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- El descenso de la incidencia acumulada y el avance del plan de vacunación no significa que España pueda relajarse porque la cifra de fallecidos diarios por coronavirus -alrededor de 200 personas- sigue siendo muy alta, según han recordado las autoridades sanitarias.

(foto) (vídeo) (audio) (infografía)

ELECCIONES CATALUÑA -Barcelona- El gobierno de la Generalitat celebra su reunión semanal, la primera tras las elecciones catalanas del 14F, mientras tanto Pere Aragonés como Salvador Illa mantienen contactos con las demás fuerzas en busca de apoyos para su investidura.

(foto) (vídeo)

PARTIDOS PP -Madrid- Dos días después de cosechar los peores resultados de su historia en Cataluña, Pablo Casado reúne este martes a la dirección del PP para analizar por qué su partido no ha conseguido rentabilizar la debacle de Ciudadanos y, por el contrario, ha sido superado con creces por Vox, lo que complica su papel de liderazgo de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

(foto) (vídeo)

PARTIDOS CIUDADANOS -Madrid- Algunos dirigentes de Ciudadanos han pedido un cambio de estrategia y de equipos tras el hundimiento del partido en las elecciones catalanas y, aunque Inés Arrimadas asegura que no se plantean dimisiones, esta cuestión se analizará este martes en una reunión de la Comisión Permanente, el "núcleo duro" del partido.

(foto) (vídeo)

LEY IGUALDAD -Madrid- La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación presentada por el PSOE llega al pleno del Congreso de los Diputados, pese a las críticas de Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad, que han acusado al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno al presentar el texto sin su visto bueno.

(foto) (vídeo) (en vivo)

INMIGRACIÓN CANARIAS -Santa Cruz de Tenerife- Suena el despertador y toca levantarse, ducharse, desayunar y adelantar tarea para las clases del turno de tarde del ciclo formativo en fontanería. Así empieza un día normal en la nueva vida de M.C, uno de los menores migrantes no acompañados que llegó en patera en 2020 y cuya tutela corresponde al Gobierno de Canarias.

(foto)

PLATAFORMAS DISNEY -Madrid- Presentación telemática de Star, el nuevo canal de Disney+ que se inaugura el 26 de febrero y que incorporará tanto nuevas series originales como títulos que ya son historia de la televisión como "24", "Mujeres desesperadas", "Hijos de la anarquía" o "Expediente X", entre otras.

(vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:30h.- CONSEJO MINISTROS.- El presidente del Gobierno preside la reunión del Consejo de Ministros.

10:00h.- Madrid.- MESA CONGRESO.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados.

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Junta de Portavoces del Senado. Palacio del Senado.

11.00h.- Madrid.- POLÍTICA TERRITORIAL.- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se reúne con los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas Lara y Eduardo de Castro González, respectivamente, en el Complejo de la Moncloa.

11:00h.- Madrid.- REY INE.- Felipe VI recibe en audiencia a una representación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Palacio de la Zarzuela.

11.30h.- Madrid.- CORONAVIRUS RECONSTRUCCIÓN.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se celebra en el Complejo de la Moncloa, y a la que asisten todos los miembros del Gobierno.

11:45h.- Madrid.- REY FUNDACIONES.- Felipe VI recibe en audiencia a la junta directiva de la Asociación Española de Fundaciones (AEF). Palacio de la Zarzuela.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en la sede nacional del PP, que se celebra de forma telemática y a la que acudirá el presidente del PPC, Alejandro Fernández.

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Mesa del Senado. Palacio del Senado.

12:00h.- Madrid.- PORTAVOCES CONGRESO.- Junta de Portavoces del Congreso. Congreso de los Diputados.

12:15h.- Madrid.- UE LEGISLACIÓN.- La Comisión Mixta para la UE aprueba varios informes sobre propuestas de directivas y reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Palacio del Senado.

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- Felipe VI recibe en audiencia a una representación de la junta de gobierno de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Palacio de la Zarzuela.

13:00h.- Madrid.- DEFENSA SENADO.- Reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Defensa del Senado. Senado.

13:00h.- Madrid.- UE BREXIT.- Reunión de la ponencia sobre el Brexit constituida en la Comisión Mixta para la UE. Palacio del Senado.

13:00h.- Madrid.- COMISIÓN CONGRESO.- Aprobación del informe de peticiones pendientes en la Comisión de Peticiones del Congreso, así como el informe sobre contestaciones del Gobiernos y otros organismos. Congreso de los Diputados.

14:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Reunión de la mesa y portavoces de la Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo. Congreso de los Diputados.

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso. Congreso de los Diputados.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

.- Madrid.- T.CONSTITUCIONAL-"PROCÉS".- El Tribunal Constitucional (TC) celebra un pleno en el que entre otros asuntos abordará la petición de apartar al magistrado Antonio Narváez de los asuntos relacionados con el "procés".

09:30h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón continúa con la ronda de interrogatorios programada para este mes en el marco del caso Púnica e interroga a cuatro testigos. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

09:45h.- Madrid.- JUICIO GRAFITERO.- El juzgado de lo Penal número 5 de Madrid juzga a un grafitero que presuntamente agredió a un vigilante de Metro de Madrid.. Juzgados de lo Penal. Calle Julián Camarillo.

10:00h.- Madrid.- SUCESOS FRAUDE.- El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal continúa interrogando a una treintena de investigados por su presunta vinculación con la red desarticulada en la llamada operación secreto y que estafó más de 12 millones de euros mediante un fraude con tarjetas de entidades bancarias de Estados Unidos. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez.

10:00h.- Madrid.- ENALTECIMIENTO TERRORISMO.- La Audiencia Nacional juzga este martes a un acusado de autoadoctrinamiento terrorista por buscar en Internet vídeos relacionados con Dáesh para aprender a fabricar un explosivo con la finalidad de "realizar un ataque terrorista". C/García Gutiérrez. Audiencia Nacional.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ATENTADOS CATALUÑA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a tres acusados de participar en los preparativos de los atentados yihadistas cometidos en 2017 en Las Ramblas de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), que provocaron 16 muertos y 140 heridos, con los informes de las defensas. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- JUICIO APROPIACIÓN.- La Audiencia Provincial juzga al expresidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Pedro B.J., por un delito continuado de administración desleal al haberse apropiado de un total de 73.876 euros. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- CONGRESO INTERIOR.- Mesa y portavoces de la Comisión de Interior. Congreso.

11:00h.- Madrid.- JUSTICIA UE.- El director del Servicio Legal de la Comisión Europea, Daniel Calleja, interviene en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Online.

12:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La Comisión de Justicia del Congreso dictamina el informe de la ponencia sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato ya expirado, como ocurre desde diciembre de 2018. Congreso.

13:00h.- Madrid.- JUSTICIA DISCAPACIDAD.- Ponencia del Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Congreso.

SOCIEDAD

--------

09:30h.- Madrid.- BIODIVERSIDAD CONSERVACIÓN .- El Instituto Francés de Madrid organiza una conferencia científica sobre Pérdida de biodiversidad y emergencia de nuevas pandemias.

10:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RARAS.- La ONG Debra y la Fundación Solidaridad Carrefour convocan una webinar "con las personas afectadas por Piel de Mariposa" para visibilizar esta enfermedad.

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN SEXUAL.- La Fundación Alternativas reúne a representantes institucionales, profesionales sanitarios y organizaciones y colectivos de la sociedad civil para discutir las posibilidades que abre la nueva ley educativa para seguir trabajando por una educación sexual de calidad.

10:00h.- Madrid.- IGUALDAD CONCILIACIÓN.- La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, presenta los resultados de una encuesta sobre las consecuencias de la pandemia en el empleo y la conciliación de las mujeres madres durante el último año.

10:30h.- Madrid.- RECICLAJE PAPEL .- Aspapel informa en encuentro virtual sobre los 37 ayuntamientos y agrupaciones de municipios que se distinguen por la recogida selectiva de papel y entrega las distinciones Pajaritas Azules.

11:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La Comisión de Sanidad del Congreso vota la ponencia y ratificación de la iniciativa legislativa sobre medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la pandemia. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Madrid.- LEY INFANCIA.- Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Congreso.

11:00h.- Madrid.- IGUALDAD FAMILIAS.- La Plataforma "Familias Diversas, Iguales Derechos" entrega en la vicepresidencia de Derechos Sociales un borrador de una ley de igualdad de diversidad familiar, con copia al Ministerio de Igualdad. Puerta del Ministerio de Derechos Sociales. Paseo del Prado 18.

11:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas, Manuel Felipe Garoña, y el portavoz de la Coordinadora Obrim Fronteres, Karim Sabni, comparecen en la ponencia del Senado sobre el fenómeno migratorio.

19:00h.- Madrid.- POLÍTICA AMBIENTAL.- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asiste por vídeoconferencia a la presentación online del libro de Bill Gates How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need.

CULTURA

-------

11:00h.- Madrid.- PLATAFORMAS DISNEY.- Presentación telemática de Star, el nuevo canal de Disney+ que se inaugura el 26 de febrero y que incorporará tanto nuevas series originales como títulos que ya son historia de la televisión como "24", "Mujeres desesperadas", "Hijos de la anarquía" o "Expediente X", entre otras. Online.

11:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- La Comisión de Cultura del Senado debate una moción del PP sobre la gestión del Pazo de Meirás. Palacio del Senado.

12:00h.- Madrid.- CONCEPCIÓN ARENAL.- La reina Letizia visita la exposición "Concepción Arenal. La pasión humanista 1820-1839" con motivo del 200 aniversario del nacimiento de la pensadora gallega. Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos, 20.

12:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Lluís Homar director de la CNTC y protagonista del montaje del "El príncipe Constante", la célebre comedia de Calderón de la Barca, presentará el texto dirigido por Xavier Albertí, que se estrenará mañana en el Teatro de la Comedia. Teatro de la Comedia.

AGENDA GOBIERNO

===============

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se celebra en el Complejo de la Moncloa.

11:30 h. Preside la reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se celebra en el Complejo de la Moncloa, y a la que asisten todos los miembros del Gobierno.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12:00 h. Acompaña a la Reina en la visita a la exposición Concepción Arenal. La pasión humanista 1820-1893, instalada en la Biblioteca Nacional de España.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

19:00 h. Asiste a la presentación online del libro de Bill Gates, How to avoid a climate disaster: the solutions we have and the breakthroughs we need.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

16:30 h. Mantiene un encuentro telefónico con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

17:00 h. Interviene en la inauguración del Hub Cambra Digital, en Barcelona.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

17:00 h. Asiste a la presentación de la Plataforma Tierra, un proyecto para la digitalización del sector agroalimentario, organizada por Cajamar Caja Rural en su sede del edificio Gobelas (Paseo de la Castellana, 87, Madrid).

MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

11:00 h. Se reúne con los presidentes de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas Lara y Eduardo de Castro González,respectivamente, en el Complejo de la Moncloa.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

13:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a representantes de la Federación de Gremios de Editores de España.

14:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la clausura del curso selectivo de los cuerpos de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

17:30 h. Se reúne con la presidenta de la La Rioja, Concha Andreu, el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, para abordar la iniciativa Español en la ciencia, en el Instituto Cervantes de Madrid (C/ Alcalá, 49).

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

17:00 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con los agentes sociales, para tratar asuntos sobre el Pacto de Toledo.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

16:00 h. Preside la reunión del Comité de Dirección del Ministerio.