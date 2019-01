Las exigencias de Vox y otras claves informativas del miércoles

1. El PP considera "inaceptables" las exigencias de Vox para apoyar la investidura en Andalucía

El Partido Popular considera "inaceptable" el documento de propuestas que le ha planteado este martes Vox en la reunión para negociar su apoyo a la investidura del candidato popular Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía y asegura que no puede respaldarlas.

Se trata del documento que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha entregado a su homólogo del PP, Teodoro García Egea, en la primera reunión que las direcciones de ambos partidos han mantenido en Madrid. Este miércoles vuelven a reunirse.

2. Las propuestas que Vox ha presentado al PP para desbloquear la situación en Andalucía

Vox ha presentado este martes un documento al PP con 19 propuestas para apoyar la investidura del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que incluye la petición de derogar la Ley contra la violencia de género andaluza, así como la de promoción de la igualdad y la de los derechos LGTBI.

En este documento, que Vox ha dado a conocer en Twitter tras iniciarse la reunión que mantienen hoy en Madrid con el PP para negociar la investidura, el partido de extrema derecha asegura que no prestará tampoco apoyo parlamentario para la "implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo" de estas leyes, que califica de "ideológicas".

3. Dos de los detenidos de 'La Manada' de Alicante dicen que bebieron y que no recuerdan nada

Dos de los cuatro detenidos por la supuesta violación en grupo de una joven de 19 años en Nochevieja en Callosa d'En Sarrià (Alicante) han aducido ante el juez que se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas y que no recuerdan "nada" de lo sucedido. El abogado de estos dos arrestados (españoles de origen ecuatoriano de 19 y 24 años), Joaquín Ródenas, ha relatado a Efe que, en todo caso, sus dos defendidos han mantenido ante la Guardia Civil y el juzgado de Instrucción número 4 de Villajoyosa que no mantuvieron relaciones sexuales con la víctima.

Los dos arrestados han admitido haber estado "de fiesta" durante la Nochevieja y que, tras abandonar un bar de copas en Benidorm, acudieron a una vivienda en la misma población junto a más personas y a la víctima para continuar consumiendo. En sus declaraciones, han añadido que "apareció" una bebida que "no saben quien la llevó" y que a partir de ahí no recuerdan nada, por ejemplo cómo se trasladaron a la vivienda de Callosa d'En Sarrià donde ocurrió la presunta violación. "No recuerdan nada, ni siquiera cómo llegaron a Callosa d'En Sarrià", ha insistido el abogado antes de recalcar que sus defendidos "niegan que hubiera relaciones sexuales" con la joven de 19 años.

4. Trump insiste en el muro para reabrir la Administración

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este martes que la situación en la frontera con México es una "crisis creciente", a pesar de que el número de detenciones en el linde se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas. "Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur", ha dicho Trump en un discurso dirigido a los ciudadanos en un horario de máxima audiencia.

Varias personas ven al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en la televisión desde su casa, en Miami, Florida (EE.UU.) EFE

Trump se ha dirigido al país en el día 18 del tercer cierre parcial administrativo que enfrenta su Gobierno y que no da visos de solucionarse con los demócratas y republicanos inamovibles en sus posturas respecto al muro fronterizo.

5. El Real Madrid ni echará a Solari ni hará más fichajes en el mercado de invierno

Paco González contó en 'El Partidazo de COPE' que los blancos seguirán con Solari y no ficharán a nadie más en este mercado tras la llegada de Brahim.

Además, el Sporting batió al Valencia 2-1 en la ida de octavos de final de Copa del Rey. Este miércoles habrá otros 4 partidos: a las 19.30 Girona-Atlético; 20.30 Getafe-Valladolid y Villarreal-Espanyol; y 21.30 Real Madrid-Leganés, todos ellos podrán seguirse por 'Tiempo de Juego'.