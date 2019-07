Las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos anticipan una investidura incierta, entre la prensa de hoy

Las ediciones de los principales periódicos incluyen hoy, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

ABC abre en portada con la investidura: "Sánchez exige ser investido porque sí. Iglesias se une al rechazo de PP y Cs y le reprocha que busque la humillación antes que la negociación".

EL PAÍS también abre con política nacional: "Las discrepancias entre Sánchez e Iglesias amenazan la investidura. Pablo Casado: "Con usted hemos pasado del no es no al sí porque sí". Albert Rivera: "Votaremos no al plan Sánchez y a la banda que lo va a ejecutar". Pablo Iglesias: "Sin un acuerdo con nosotros, no será presidente nunca""; "El juez investiga si una filial del BBVA ha destruido información"; y en el exterior habla de: "Israel arrasa 70 viviendas palestinas en una barriada de Jerusalén Este".

EL MUNDO, al igual que el resto, también le da importancia al tema de la investidura: "Iglesias se planta: "Sin nosotros no será presidente nunca". Sánchez lanza un pulso desde la tribuna al líder de Podemos para rebajar su exigencia de 5 ministerios"; y también habla de actualidad nacional "Caso Bankia. El fiscal eleva a ocho años y medio la pena para Rato y pide cárcel para Acebes"; "El conductor que causó cuatro muertos en Salamanca iba drogado y es reincidente"; "Hacienda llama a la puerta de bodas, colegios y comisiones de festejos".

Por último, LA VANGUARDIA también da mayor importancia a la investidura: "Sánchez e Iglesias se sitúan al borde de la ruptura. El presidente soslaya la crisis catalana y plantea alternativas al gobierno de coalición"; "Cerco al gobernador que se mofó de los portorriqueños"; y al igual que El Mundo, se hace eco de la noticia de Rato: "La fiscal eleva a ocho años y medio la pena que pide para Rato por Bankia".