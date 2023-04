Julián Barrio deja el cargo tras 27 años como arzobispo de Santiago

El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio Barrio, ha anunciado este sábado que deja el cargo tras 27 años, una vez que se ha hecho oficial este mediodía el nombramiento del hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis compostelana, Francisco José Prieto Fernández, que tomará posesión en las próximas semanas.

"Durante todo este tiempo me he sentido como en casa; acogido, comprendido, apoyado, ayudado, en los días fáciles, que han sido la mayoría, y también en los difíciles, que no han faltado", ha señalado Barrio en una declaración en la sede del Arzobispado, en donde ha estado acompañado por su sucesor.

Barrio tomó posesión del cargo el 25 de febrero de 1996, hace 27 años, tras ser nombrado por el papa Juan Pablo II un mes antes, el 5 de enero del mismo año.

Con anterioridad desempeñaba el puesto de obispo auxiliar de Santiago de Compostela, cargo en el que fue consagrado en febrero de 1993, en pleno año jubilar eclesiástico.

Ese año sirvió también como lanzamiento de la marca Xacobeo ligada a las peregrinaciones a la capital gallega por las distintas rutas jacobeas, impulsada por el entonces conselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe.

Desde entonces, Xacobeo y año jubilar han ido de la mano en una exitosa campaña turística y comercial, que hasta el momento tuvo su culminación en el año jacobeo 2010, con la visita del papa Benedicto XVI.

La pandemia y otras vicisitudes internas impidieron, no obstante, que el papa Francisco acudiese a Santiago de Compostela en el doble año jacobeo recién finalizado, 2021-2022.

Durante su etapa se produjo también una noticia que dio la vuela al mundo, el robo de Códice Calixtino en el año 2011 por un exempleado de la Catedral y que tardó un año en ser recuperado.

Barrio nació en Manganeses de la Polvorosa (Zamora) en agosto de 1946, por lo que el próximo verano cumplirá 77 años.

Según la página de la Conferencia Episcopal, cursó los estudios de Humanidades y de Filosofía en el Seminario Diocesano de Astorga.

Es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca (1971), Doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1976) y licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Geografía e Historia, por la Universidad de Oviedo (1979).

Entre otras distinciones, Barrio ha recibido la Medalla de Oro de la Ciudad de Santiago y posee el Título de Hijo Adoptivo de esta ciudad. Además, también es Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y miembro de la Confraternidad de Nosa Señora da Conceçao.

Forma parte de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal desde marzo de 2020.