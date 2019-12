Greta agita Madrid

Pasaban pocos segundos de las 08.30 h. de la mañana cuando, diez minutos antes de lo previsto, el tren Lusitania procedente de Lisboa se detenía en el andén número 15 de la estación de Chamartín. Los viajeros comenzaban a bajar, algunos atónitos ante el gran despliegue mediático y policial. 20 minutos después, desde uno de los vagones centrales y con el andén ya solo lleno de periodistas, bajaba la activista sueca Greta Thunberg.

Visiblemente cansada después de más de 10 horas de viaje, con una sudadera con capucha que le cubría la cabeza y una pancarta bajo el brazo, la esperada visitante salía del tren. Escoltada por varios policías, sin hacer declaraciones, ha emprendido camino hacia el coche eléctrico que le esperaba en la puerta de la estación.

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me...

Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG