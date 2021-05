El Gobierno ya trabaja en Perte específico para la industria agroalimentaria

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación ya trabajan de forma conjunta en la elaboración de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) dedicado específicamente al sector agroalimentario.

Así lo ha confirmado este martes el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien ha explicado que se trata ahora de definir cómo articular la iniciativa -a través de convocatorias de ayudas a las que se puedan presentar las empresas- para que tenga el mayor alcance posible.

"En el Ministerio de Agricultura nos hemos centrado en la producción primaria, mientras que Industria se encargará de la fase de transformación. Son dos componentes complementarios", ha detallado.

Durante su intervención en la presentación del informe económico anual de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Miranda ha calculado que unos 1.050 millones de euros se destinarán a financiar proyectos del sector primario con dinero procedente de los fondos europeos para la recuperación.

Por el momento no hay cifras sobre qué fondos irán dirigidos a la fase industrial, aunque el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha recordado que la "manifestación de interés" enviada por la patronal al Gobierno recogía acciones por valor de unos 2.000 millones de euros.

"Estamos muy ilusionados, presentamos siete proyectos (centrados en digitalización y sostenibilidad) y estamos trabajando ya para que esto se plasme en un Perte", ha apuntado el responsable patronal.

Tanto García de Quevedo como Miranda han coincidido en que una de las claves del diseño de este Perte es que se adapte a las características del sector, con un peso mayoritario de las pymes, en contraste con el primer plan aprobado por el Ejecutivo para la automoción, mucho más concentrado.

"Hemos pedido al Gobierno que es fundamental que haya subvenciones a fondo perdido, porque si no, muchas compañías no van a poder acudir, ya que no van a poder endeudarse. Cómo sean las convocatorias será lo que determine si el plan llega a las pequeñas empresas o no", ha advertido el director de FIAB.