Se disparan las intervenciones estatales para apagar incendios en julio

107 de los 117 incendios forestales en los que las Comunidades Autónomas han pedido ayuda al Estado se han producido en julio. En total y solo este mes se han producido 43 intervenciones de apoyo de las 210 efectuadas desde enero sobre todo en Andalucía y en Galicia. En todo 2020 se han desatado más de 3.600 incendios en España en los que se han quemado más de 18.500 hectáreas, cifras muy por debajo de las habituales, que los expertos explican en el clima y también en los efectos del confinamiento.

“En número de incendios estamos en algo más de la mitad de la media de los últimos diez años y en superficie quemada estamos bastante menos de la mitad, en un 40 por ciento del total, es un buen punto de partida pero que tampoco garantiza que el año vaya a terminar en la misma línea porque hay muchas posibles evoluciones” subraya José Manuel Jaquotot, subdirector de Política Forestal en el Ministerio de Transición Ecológica.

Y es que este año 2020 todos los principales indicadores son mejores de lo habitual en este momento del año. Hasta el pasado 12 de julio las estadísticas oficiales recogen 3 grandes incendios en los que se han calcinado más de 500 hectáreas, uno de ellos en Las Palmas de Gran Canaria en el que ardieron casi mil hectáreas y dos en la localidad asturiana de Tineo de 770 y de 566 hectáreas respectivamente. Juntos copan más del 12 por ciento de la superficie total quemada pero están por debajo de la media de grandes incendios de la última década que para el mismo periodo se sitúa en 5.

“El confinamiento ha ayudado a que hubiera pocos incendios porque al no estar el ser humano (responsable del 95 por ciento de los fuegos) en el monte es más difícil y no porque no hayamos ido de parrillada sino porque muchas de las actividades rurales que generan incendios forestales de una forma voluntaria o involuntaria no se han llevado a cabo en esos meses” señala Jaquotot.

Otro factor que explica la drástica reducción hasta el 12 de julio son las condiciones meteorológicas. Y según señala Elena Hernández, jefa del servicio del Área de Defensa de Incendios Forestales, “la primavera lluviosa que hemos tenido y la llegada más tardía de las altas temperaturas hacen que no tengamos la vegetación tan disponible como en años en los que hay una sequía estructural generalizada".

En lo que llevamos de año, más de la mitad de los siniestros se han producido en el noroeste, el 29 por ciento en las comunidades interiores, el 14 por ciento en el Mediterráneo y el 0,67 por ciento en Canarias. Solo la franja norte con Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de León y Zamora suponen las tres cuartas partes de la superficie quemada.

Pese a la mejora con respecto a años anteriores de cara a este verano, los expertos no se atreven a hacer pronósticos. “Incendios va a haber” señala Hernández pero es imposible predecir aseguran su virulencia o si se van a complicar con factores meteorológicos como el viento o por desatarse de forma simultánea en varios puntos.

Por ello, desde el Gobierno llaman a la población a extremar la prevención y la precaución y más ahora cuando por las altas temperaturas y la ausencia de lluvias estamos en época de alto riesgo de incendios. Y nos recuerdan las 10 reglas de oro para seguir esta recomendación y proteger el suelo de todos:

1. No arrojes cigarrillos ni fósforos al suelo.

2. No enciendas fuegos en el monte en épocas de riesgo.

3. Si vas a hacer una quema, solicita la autorización oportuna. Además, extrema todas las precauciones en su ejecución.

4. En época de riesgo, no utilices maquinaria agrícola o forestal que pueda generar incendios.

5. Cumple con las restricciones de acceso a zonas forestales en épocas de riesgo.

6. Extrema las precauciones si empleas fuego en las actividades agrícolas.

7. Si ves un incendio, avisar de manera inmediata al 112 o al teléfono de emergencia de la Comunidad Autónoma correspondiente.

8. La seguridad es el factor más importante: nunca intentes apagar un incendio solo.

9. En época de riesgo, no utilices herramientas que puedan generar chispas.

10. No arrojes basuras fuera de los contenedores habilitados.