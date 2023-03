Claudia, premio "Carta a un militar" en la que evoca a Félix de Azara

Claudia Mayoral, alumna del Colegio San Vicente de Paul de Barbastro (Huesca), ha sido galardonada este viernes como ganadora del concurso "Carta a un militar español" con un escrito en el que se mete en la piel del hijo del expedicionario oscense Félix de Azara.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la encargada de entregar el premio a esta estudiante de 4º curso de la ESO, a la que le gustaría ser médico militar.

En su misiva, Claudia expresa la melancolía del hijo de este militar que pasó más de 20 años en América investigando la flora y la fauna, pero también su orgullo al comprender que esa larga ausencia se debe al deseo de contribuir al la investigación en bien de su patria y la humanidad.

En esta IX edición del concurso, cuyo tema elegido ha sido el de los exploradores militares y su contribución al conocimiento, han participado más de 11.000 alumnos de 4 de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP de grado medio.

Héctor Marcos Rodríguez, alumno de 2º de Bachillerato del colegio El Carmelo de Granada, ha sido el primer finalista con una carta dirigida al marino Juan Sebastián Elcano.

El segundo finalista ha sido Juan Lluch-Elum, también estudiante de 2º de Bachillerato en Edelweiss School de Godella (Valencia), con un relato en el que recuerda la gesta del médico Xavier Balmis, que llevó la vacuna de la viruela al continente americano.

En sus palabras de agradecimiento, Claudia se ha dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas a los que les ha dicho: "Lo único que podemos hacer para devolveros todo lo que hacéis por nosotros es demostrar lo importante es que sois para esta patria".

La ministra ha valorado los trabajos ganadores, en los que se reconoce a las Fuerzas Armadas, "lo que fueron y han construido en el pasado, de lo que son en este momento en el presente, entregados y comprometidos, y de lo que van a ser en el futuro".

"Os quiero agradecer a los tres y a todos los que habéis participado. Los premios no llegan a todos. Yo recuerdo en el colegio que me presentaba todos los premios y nunca gané ninguno y siempre me daba envidia la gente que ganaba", se ha sincerado Robles, quien ha destacado que los escritos de los tres finalistas "son muy auténticos y llegan al corazón de la gente".