Bustinduy sobre feria taurina de San Isidro: La tortura de un animal no es entretenimiento

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado, al ser preguntado por la afluencia en la Feria de San Isidro celebrada en la madrileña plaza de Las Ventas, que la tortura y la muerte innecesaria de un animal no debería ser un entretenimiento.

"Me parece que es algo que no se refleja en las estadísticas de asistencia a estos espectáculos, ni en el número ni en el público; yo mi posición sobre esto es meridianamente clara: Me parece que la tortura, el sufrimiento y la muerte innecesaria de un animal no debería ser objeto de entretenimiento en una sociedad democrática avanzada", ha aseverado Bustinduy en un encuentro informativo.

Recientemente, el ministro, del que depende la dirección general de los Derechos de los Animales, justificó la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura alegando que la sociedad española ha cambiado y solo el 2 % de los españoles van a los toros.