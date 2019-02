Busca lo más viral: Will Smith de azul haciendo de genio y otros vídeos de la semana

Pongámonos en situación. El 25 de noviembre de 1992 Disney arrasa con la taquilla al estrenar una versión de 'Las mil y una noches' adaptando el cuento 'Aladdín'. Con un diseño de personaje inspirado en Tom Cruise (no es broma, de verdad fue así), Aladdín dejó rendidos a todos con su mezcla de acción, humor y musical. Y, aparte del protagonista, el genio era más que comentado. En inglés estaba el inigualable Robin Williams, y en español tenía a un estupendo Josema Yuste que nos hizo mil delicias.

Vamos a la actualidad: Disney anuncia que va a hacer una película con personajes de carne y hueso y que el genio va a ser... Will Smith. El actor y cantante es negro, sí, pero la productora anuncia que, a pesar de que en el primer tráiler se ve normal, prometen que el genio final será azul, como en el clásico. Pasan los meses y no hay novedades... hasta hace unos días que por fin salió el tráiler con la nueva imagen y el resultado es... cuestionable. La mayoría de comentarios en redes sociales critican lo raro que se ve, aunque algunos están contentos y lo defienden. Al menos en español conserva la voz habitual del actor y le dobla Iván Muelas, grandísimo actor de doblaje cuya trayectoria con Will Smith es impecable y aquí, si todo va bien, repetirá con él:

Otra película que se ha hecho tendencia es la secuela de Frozen, Frozen 2, que hace muy poco ha dejado ver su primer 'teaser', es decir, el tráiler del tráiler. En él no se dice apenas nada de la trama pero sí se permiten ver los grandes avances en la animación, sobre todo con la aleatoriedad del agua formando olas y con las hojas del suelo cuando vuelan. Sin duda otro prodigio técnico por parte de Disney-Pixar:

Hace unas semanas destacábamos el logro de la gimnasta Katelyn Ohashi con su agilidad. Pues lo ha vuelto a hacer: Ohashi ha conseguido un nuevo diez (el segundo de la temporada en la modalidad de suelo y en quinto en su carrera deportiva) durante un enfrentamiento ante la Universidad de Washington. Todo ello frente a más 7.000 espectadores:

Si hay un presentador camaleónico, ese es Arturo Valls. Famoso por presentar 'Ahora caigo', le vimos antes como actor en 'Camera café' y ya cosechó un gran éxito. Sin embargo es en el concurso televisivo donde suelta los... ¿mejores chistes? Sí, desde luego no son para reírse como si fueran un monólogo de Juan Solo o de Leo Harlem, pero a veces tienen su gracia.

Lo que ha hecho hace nada en su cuenta de Instagram se ha hecho viral y no por ser nada espectacular sino por el juego de palabras que lleva a cabo: dos más seis, ocho. Atención al vídeo:

Después de haber reído (o no) con ese viral de Arturo Valls, vamos a por un poco de deportes. Si te gusta el fútbol y juegas de cuando en cuando (o muy habitualmente) seguro que te quedas de piedra de ver cómo juega este niño.

En apenas unos metros esquivó a varios rivales como si no le costara, y además éstos eran mucho más grandes que él.

