La administración pública sufrió 55.000 ciberataques en 2022, 71 críticos

Las administraciones públicas sufrieron el pasado año 55.000 ciberataques, de los cuales 71 fueron críticos, aquellos que pueden llegar a "paralizar" la actividad y generar un "gravísimo" problema para los ciudadanos, ha señalado el director del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros.

En una conferencia sobre "La cultura de Seguridad Nacional", organizada por el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (Incipe), Ballesteros ha precisado que de los 71 ciberataques críticos la administración central sufrió 9, las administraciones autonómicas 24 y los ayuntamientos 38.

El director del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, ha asegurado que en España se necesitan miles de especialistas en ciberseguridad "y no los hay". Las necesidades en toda Europa para los próximos se estiman en 30.000.

"En España tenemos muy buenos ingenieros, muy buenos informáticos, pero especialistas en ciberseguridad muy pocos, de forma que lo que está ocurriendo es que unas empresas se los están quitando a otras y aquí siempre el que pierde más es la administración porque no se caracteriza por sus grandes sueldos", ha precisado.

Ballesteros, general de brigada, ha incidido en alertar de las carencias de nuestro sistema universitario para formar especialistas en ciberseguridad, por lo que ha pedido a las universidades que se impliquen y que tengan una visión amplia, de gran angular.

"Tenemos unas magníficas universidades formando ingenieros, pero no tenemos especialistas en ciberseguridad", lo que achacado a la falta de cultura en seguridad nacional que "no nos ha hecho ver o no nos ha permitido vislumbrar, que esto iba a llegar".