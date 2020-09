Voluntario de la vacuna contra la covid-19: "Durante el confinamiento pasé un mes en la UCI con mi padre"

La hora de la verdad y de la esperanza ha llegado. Con una gran expectación mediática, este martes 15 de septiembre de 2020 ha comenzado la trascendental fase dos del ensayo clínico de la farmacéutica Janssen en busca de una vacuna eficaz contra el coronavirus.

Lo ha hecho con la administración de las primeras dosis a 150 voluntarios en los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa, un día después de que el centro hospitalario Marqués de Valdecilla, en Santander, levantara el telón a estas pruebas. Dentro de cuatro meses tendremos los primeros resultados preliminares aunque la vacuna no estará disponible hasta mediados de 2021.

Entre esos 150 voluntarios, Daniel cuenta a COPE que no es un valiente sino solo una persona más entre todos esos benditos conejillos de Indias que han decidido poner en riesgo su propia salud, en aras de un bien superior, en la lucha contrarreloj para tener una vacuna que cambie el horizonte gris de esta pandemia. “No me considero un valiente. Ha habido mucha más gente que se ha presentado a este ensayo clínico”, apunta Daniel, inspector de Sanidad, de 41 años. “Durante los tres meses de confinamiento, uno de ellos lo pasé con mi padre en la UCI, enfermo de coronavirus, sin poder visitarle sin saber nada de nada porque solo te llamaban una vez al día.

Incluso a veces no te llamaban. Y con una gran sensación de impotencia, de no saber si mi padre iba a poder salir de esa UCI o no. Al final salió adelante gracias a Dios. Ahora está bien y no le han quedado secuelas. Todo eso me generó una sensación brutal de tener que hacer algo contra este virus. Dentro de mis medios, lo único que podía hacer era presentarme como voluntario a este ensayo para tener una vacuna contra el virus. Así que en cuanto vi la oportunidad no lo pensé dos veces y me lancé a por ello. Oí al ministro de Sanidad en la tele y a los diez minutos ya estaba llamando al hospital”.

A Daniel le preguntamos si no tiene miedo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con los ensayos de otras vacunas como en Oxford, obligados a suspenderse ante los resultados adversos observados en una voluntaria.

“Algo de miedo da pero es más fuerte la otra sensación”, asegura Daniel que añade: “Tenemos muchos riesgos en la vida y para mí este es un riesgo más y además pequeño. Confío en esta prueba que está avalada por los estudios científicos que se han hecho. Nos han dicho que el riesgo es leve y así lo creo yo también. Hay que ir a por ello para echar una mano”.

El grupo de voluntarios de entre 18 y 55 años ya está completo en La Paz y La Princesa, aunque todavía faltan mayores de 65 años que quieran participar en el ensayo. Los interesados pueden llamar al 91 520 22 47.