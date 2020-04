La vecinos de Navalagamella: Además de confinados, incomunicados

En la localidad madrileña de Navalagamella llevan tres días de esta cuarentena interminable sin poder hacer cosas tan básicas como llamar a sus familiares, a sus amigos o al centro de salud. Desde el miércoles, más de la mitad del pueblo está sin teléfono y sin acceso a internet.

Patricia es una de las vecinas afectadas. No solo no puede abrazar a los suyos estos días sino que además tampoco puede escuchar su voz. Está incomunicada en casa y hasta esta misma mañana también en el trabajo. Es empleada en una panadería del pueblo y allí, acaban de recuperar la línea telefónica. Eso sí, ha contado en COPE que otros vecinos no han tenido la misma suerte: “Llevamos tres o cuatro días sin línea telefónica y no hay internet. No sabemos a qué se debe esto ni cuándo va a tardar en solucionarse. Sé de muchos vecinos que no pueden tele trabajar y tampoco los niños han podido conectarse a clase ni hacer los deberes”.

Los que más preocupan son los ancianos, muchos de ellos viven solos y además necesitan atención médica. Andrés Samperio, alcalde de esta localidad denuncia en COPE que nadie les da una solución: “Hay mayores que viven solos en sus domicilios, los botones de tele asistencia no funcionan, porque son vía internet. Muchos viven solos y tampoco funciona el móvil, por suerte es un pueblo de casi 3.000 habitantes, los conocemos a todos y les estamos haciendo un seguimiento personal. Es indignante porque las compañías telefónicas no me dicen nada, ni se ponen en contacto conmigo para darme explicaciones de lo que está pasando. Me parece que un pueblo cerca de Madrid esté pasando esto”.

El Ayuntamiento ha parado su actividad administrativa y la policía local y protección civil tampoco tiene comunicaciones electrónicas. Una situación que hace aún más duro su trabajo y el confinamiento de los vecinos.