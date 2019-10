Una “madre coraje” consigue que su hijo repita dos veces en primaria por haber tenido cáncer

Ángel era a penas un bebé de dos años cuando fue diagnosticado de cáncer. Cuatro años después recibió un trasplante de médula que le salvó la vida pero, lógicamente, no pudo empezar el cole hasta los 9 años. Por eso, el nivel académico que tiene actualmente no se corresponde con el año escolar que debería cursar. El pequeño ya repitió un curso pero no ha sido suficiente. Su madre, Encarni Martín, pidió a principio de este año que volviera a repetir pero la ley no permite repetir dos veces en primaria.

Lejos de conformarse, Encarni se ha lanzado a recoger firmas y tanto esfuerzo ha tenido recompensa. No sólo ha conseguido su objetivo, sino que ha logrado que la Comunidad de Madrid le haya pedido formalmente al Gobierno que modifique la ley. “No hay muchos casos como el de Ángel, gracias a Dios, pero hay que tratarlos de una manera excepcional. Yo lo único que pedía era que a ciertos niños, que ya han tenido tantos problemas y tantos traumas durante su corta vida, les mirasen de una manera excepcional y especial”, nos ha contado a COPE.

Y es que, como ella misma remarca, Encarni quiere evitar que otros niños sufran la misma desilusión que ha padecido su hijo: “Lo que me ha motivado para hacer esta recogida de firmas y hacer mucho ruido ha sido la frustración de mi hijo el año pasado. El sentir que no llegaba a la altura de sus compañeros. Porque él es inteligente pero veía que sus compañeros eran más jóvenes que él pero que tenían más conocimientos que él”.

Ángel va ahora contento y motivado al cole. Tanto, que su madre nos ha contado que acaba de sacar un 7 en Lengua.