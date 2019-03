El Tribunal Superior de Justicia ordena cerrar el mercado de La Elipa

La falta de una licencia ha sido la principal causa por la que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que la galería comercial La Elipa debe cerrarse. Este establecimiento lleva abierto desde 1962 y llegó a contar con 113 locales. Ahora tan solo quedan 7 comercios: dos fruterías, una pollería y una carnicería dentro de la galería. En el exterior, hay una farmacia, una droguería y una tienda de ropa.

Los propietarios de este edificio de dos plantas son los propios dueños de los locales. Los comercios que siguen abiertos apuestan por vender, dicen que es “lo más viable”. El problema está en que no todos se ponen de acuerdo para la venta. Desde hace seis años han recibido centenares de denuncias contra la galería de parte de otros propietarios que mantienen cerrados sus locales y que quieren el cierre completo. “Estamos tratando de llegar a un acuerdo con una serie de personas que no ponen nada más que pegas y denuncias” ha explicado Francisco Javier Pérez, presidente de la galería y dueño de uno de los puestos de fruta. Los comerciantes insisten en que tienen licencias de actividad para cada puesto, pero afirman que es cierto que falta una licencia con la que no cuentan desde los inicios del mercado.

Ya tienen un comprador, pero siguen sin llegar a un acuerdo. Denuncian acoso. Afirman que si se cierra, el coste de mantenimiento sería enorme y que podría meterse gente. Quieren venderlo sin llegar a cerrar. Los comerciantes de los locales han recurrido la sentencia y ahora la última palabra la tiene el Tribunal Supremo.