Un trasplante único en el mundo salva la vida de Yassine un niño de 15 años en la Paz

Yassine tiene 15 años, y acaba de recibir el alta hospitalaria tras someterse a la tercera operación de trasplante de órganos. Las dos anteriores terminaron en rechazo. Nació con displasia epitelial intestinal, una enfermedad congénita y hereditaria que impede a su intestino absorber los nutrientes. La misma enfermedad por la que murió su hermano. Ha vivido toda su vida enganchado a una máquina le proporcionaba el alimento por vía venosa. Acaba de recibir un trasplante de estómago, intestino delgado y grueso, páncreas, hígado y riñón. Pero además también se le ha hecho un trasplante de médula ósea, todo de un mismo donante para que el riesgo de rechazo fuera el mínimo.

Es la primera vez que se hace un trasplante de este tipo. No hay experiencia y después de los rechazos de los trasplantes anteriores, el objetivo era enseñar al organismo a tolerar el injerto. Lo que en medicina se llama inducir la tolerancia. Lo ha explicado en Cope Esther Sierra, jefa de la Sección de gastroenterología pediátrica del hospital la Paz. "Muchos compañeros llevaban años en proyectos de investigación. No hay experiencia en trasplantes multiviscerales. Es una especie de intento de enseñar a al organismo a tolerar el injerto introduciendo células manpuladas. Se llama inducir la tolerancia.""En este niño, -explica la doctora- fue necesario incluir el injerto de riñón. El trasplante de riñón no funcionaba bien. El post operatorio fue difícil, pero con paciencia, tesón y con una valentía del niño impresionante, fue posible".

A pesar del largo y difícil post operatorio, Yassine está bien. Ha salido del hospital y está de contento de tener, como él mismo dice, una "tripa nueva"

Al tratarse de la primera vez que se realizaba una intervención de este tipo, se carecía de protocolos y métodos de actuación. En ella han participado de una gran parte de los servicios del hospital.

Yassine es español, hijo de padres marroquíes Larbi y Salija. Viven en un pueblo de Bilbao y han contado con la ayuda de la Asociación NUPA que le ha proporcionado una vivienda y todo lo necesario para pasar en Madrid toda la larga temporada y los continuos ingresos de Yassine en el Hospital de la Paz.

La doctora Sierra habla de la valentía impresionante de Yassine, un niño más maduro que otros niños de su edad que no han tenido que vivir con la enfermedad.