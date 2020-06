Taxi compartido y licencia por puntos. Son algunas de las medidas que plantea el Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid quiere flexibilizar el taxi y hacerlo más competitivo. Por eso ha ofrecido a los taxistas lo que el Consistorio ha llamado “revolución del taxi madrileño” con conceptos como el taxi compartido o la licencia por puntos." El taxi se ha regido siempre por el taxímetro en aplicación de las tarifas aprobadas anualmente por el Ayuntamiento de Madrid. Lo que se propone ahora es que el usuario pueda contratar el taxi de un modo más flexible, como se ofrece en el mercado a través de plataformas que suponen una competencia muy importante para el sector", han destacado desde la Corporación local.

Por ejemplo, quiere introducir la posibilidad de contratar plazas indivuduales, en lugar de todo el coche, de manera que un mismo conductor pueda llevar a distintos viajeros que comparten un trayecto parecido. Eso supondría una rebaja considerable en el coste de la carrera para los usuarios.También se ofrecen plataformas, donde contratar un servicio con antelación a un precio cerrado y ser competitivos con otros servicios de alquiler de vehículo con conductor. En cuanto a la licencia por puntos, supondría, igual que ocurre con el carnet de conducir, la posibilidad de ir perdiendo puntos si hay sanciones, hasta poder llegar a perder esa licenica en caso de reincidencia en las saciones. Sin embargo, no todos los taxistas lo ven como mejoras. Hemos preguntado a Begoña, taxista, que no está de acuerdo con ninguna de las medidas. Ella asegura que los clientes no quieren compartir taxi, que se lo han dicho en varias ocasiones. Hay gente mayor que se siente insegura si tiene que viajar con un extraño. Tampoco está a favor del precio cerrado, porque no suele ser rentable. Ella considera que la manera de controlar la competencia desleal es controlando a las empresas que operan con servicios de alquiler de coches con conductor. No están regulados como el taxi, y eso es una desventaja para los taxistas.