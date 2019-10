El reto de una madrileña; tener 111 experiencias por el mundo con el trueque como moneda de cambio

“Conseguir al menos 111 experiencias por el mundo en las que el trueque sea la moneda de cambio”. Éste es el objetivo que se ha propuesto Marta Negro, una vecina de Rivas VaciaMadrid, que quiere dar la vuelta al mundo sin gastar un euro. A cambio ofrece a quien le dé hospedaje o comida lo que mejor sabe hacer: diseñar páginas web o impartir sesiones de entrenamiento personal y clases de yoga.

Su fuente de inspiración ha sido el banco del tiempo de Rivas donde colaboró cuando tenía 18 años. Allí la gente intercambia servicios y favores como alternativa económica. Y, al igual que en aquella experiencia, en la vuelta al mundo de Marta, el dinero pierde valor y cede su protagonismo a las habilidades que mejor se le dan.

La aventura comenzó el pasado 5 de septiembre y, de momento, ha conseguido su objetivo en cinco ocasiones. Por ejemplo, ahora mismo se encuentra en una “zona rural de Polonia, viviendo con una familia de pintores a los que estoy haciendo un vídeo para promocionar su trabajo”, ha contado a Cope. También ha intercambiado una tortilla por una sesión de fotos en Cracovia y una clase maestra de cómo hacer un vídeo en youtube a cambio de alojamiento en Varsovia.

La elección de 111 experiencias no es una casualidad. “Es un número que me persigue en mi vida y quería darle un significado especial”. Aunque reconoce la dificultad de su misión y no se ha dado ningún plazo para cumplirla, cree que la experiencia puede llevarle fácilmente un año.

Toda esta aventura la puedes seguir paso a paso en su blog personal: www.truequeandtravel.com