El reto de la cocina de IFEMA: De elaborar menús para ejecutivos a cocinar para pacientes

La cocina de IFEMA también tiene por delante un reto al que no se había enfrentado nunca. Van a elaborar cuatro menús al día para el personal sanitario y para los pacientes ingresados en el hospital provisional. Un hospital que acoge ya a más de 300 enfermos y que está previsto que muy pronto sean el doble. Preparan desayuno, comida, merienda y cena, algo completamente novedoso, ya que están acostumbrados a cocinar en grandes cantidades, pero para ejecutivos o personas que acuden a ferias o congresos. Ahora su labor es muy distinta y el doble de importante: son los encargados de que todos los ingresados reciban un buena alimentación. Algo fundamental para recuperarse. Reyes García, Director Comercial de Compass Group España, nos ha contado en declaraciones a COPE, cómo se han preparado: “

Contamos con la estructura en IFEMA y con los profesionales pero hemos tenido que reconvertir estas instalaciones en un hospital de campaña en tiempo récord. La gran diferencia es que no solo estamos dando una comida, si no que estamos dando hasta cuatro ingestas para personas afectadas por coronavirus, pero también tenemos que entender que muchos de ellos vienen afectados por multipatologías”.

Por esto elaboran una dieta adaptada a cada paciente, que se reparte con cuidado y siguiendo un protocolo de protección: “ Estas cuatro ingestas se hacen llegar a zonas neutras donde nuestro personal entrega al personal sanitario los carros donde están depositaos estos productos, y ellos se encargan del reparto. Estos alimentos se están entregando en material desechable para preservar los contagios no solo de nuestro personal, también de los profesionales sanitarios y asistenciales”.

También concinan y dan de comer a todos los médicos y enfermeras que trabajan sin descanso porque una buena alimentación es importante para rendir y para poder seguir salvando vidas.