'¿Qué quieres que haga por ti?' Campaña de Cáritas para esta Navidad

¿Qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que le hizo Jesús al ciego Bartimeo al que curó y que Cáritas ha escogido como lema para su Campaña de Navidad. Este lema, es también el título de la carta pastoral del Cardenal Carlos Osoro. Es la misma pregunta que los voluntarios de Cáritas hacen a todos aquellos que se acercan a sus centros con cualquier necesidad.

Rocío es un ejemplo. Es una mujer mayor, supera los 70 años. Llegó al centro de Alonso Cano que Cáritas tiene para la atención a las mujeres ante su situación de soledad y depresión. Es extranjera. Necesitaba atención médica y psicológica, pero apenas tiene recursos ni apoyos de ningún tipo. En Cáritas le dieron toda esa atención médica, pero sobre todo le dieron compañía.

Dice que le han recibido con los brazos abiertos y aconseja a todo el que lo necesite que no deje de acudir. Ella no falta ni un solo día, ese centro, dice, es su familia. Y es que ese es justamente el objetivo de Cáritas. Ayudar a quien lo necesite. Javier Hernando secretario general de Cáritas Madrid ha explicado que esa pregunta debemos hacerla todos. Que no hay que decir a la gente lo que tiene que hacer sino hacer a la persona protagonista de su vida.

Ante las situaciones de pobreza e injusticia, dice, hay que construir puentes donde todos tengan cabida y todos encuentren la esperanza, sobre todo en Navidad.

Cáritas tiene 9.000 voluntarios en Madrid, que salen a la calle al encuentro de todos los que los que más lo necesitan; ellos aseguran que es mucho más lo que reciben que lo que dan.