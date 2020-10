¿Puedo salir de Madrid este puente?: preguntas y respuestas tras la decisión del TSJM

La Justicia tumba el plan de Illa de confinar Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado este jueves las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad para confinar la capital y otros nueve muncipios de la CC.AA. por su alta tasa de contagios.

En el auto, los magistrados precisan en su resolución que "se está ante un marco legal que difiere sustancialmente" del confinamiento por barrios establecido por la Comunidad de Madrid dos semanas antes y que con esta norma se vulnera los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos.

Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, ha respondido en COPE a todas las dudas que se plantean.

¿SE LEVANTAN LAS RESTRICCIONES?

Sí, tanto Madrid como el resto de los nueve municipios dejan de tener restricciones y los vecinos de estas localidades pueden de nuevo desplazarse a otras zonas de la región y del país libremente, incluidos los días del Puente del Pilar. Por tanto, la Policía y la Guardia Civil no tienen un paragüas judicial para imponer multas y los ciudadanos no están obligados a llevar salvoconducto para justificar sus movimientos.

¿PUEDEN LOS RESTAURANTES ABRIR MÁS TARDE DE LAS 23.00h.?

Sí, todas las limitaciones para los comercios y la hostelería también decaen. El aforo en tiendas ya no tendrá que ser del 50% y los bares y restaurantes no tendrán que cerrar a las once de la noche. Los bares recuperan también la barra.

¿PUEDEN VENIR TURISTAS A MADRID?

Al igual que la salida de Madrid está de nuevo permitida, también se autorizan las entradas

¿POR QUÉ TUMBA LA JUSTICIA EL PLAN DE ILLA?

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree que las medidas del ministro Illa vulneran los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y apuntan al Estado de Alarma como herramienta legal para imponer estas restricciones.

¿VUELVE EL CONFINAMIENTO POR BARRIOS?

El equipo jurídico de la Comunidad de Madrid está ahora mismo estudiando las consecuencias que provoca esta sentencia del TSJM. En estos momentos no hay ninguna restricción impuesta sobre la capital, aunque la Comunidad sí podría regresar al confinamiento por barrios puesto que cuenta con el respaldo de la Justicia.

¿PUEDE RECURRIR EL GOBIERNO?

Sí. Contra cualquier auto cabe un recurso de reposición, que se plantearía ante el TSJM. Por tanto, el Gobierno puede recurrir esta decisión. Sin embargo, mientras esto ocurre, el contenido de la norma no se puede aplicar.

¿Y QUÉ PASA CON EL RECURSO EN LA AUDIENCIA NACIONAL?

Pese a la decisión del TSJM, la Audiencia Nacional tiene aún que decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid tras la admisión del recurso. Madrid tiene diez días de plazo a contar desde que se admitió el recurso para presentar sus alegaciones, que tendrán que sopesarse en el plazo de cinco días por parte de los magistrados para deliberar sobre la impugnación.