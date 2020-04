¿Se podrá recuperar el dinero de las entradas de los festivales de Madrid?

Reúnen a miles de personas y en sus escenarios se dan cita cientos de artistas nacionales e internacionales. Cada año, se celebran en España más de 800 festivales para los amantes de música de todo tipo: rock, pop, indie, rap… De esos 800, más de 100 son en la ciudad de Madrid, y es que la fiebre festivalera y la adicción a la música en directo ha crecido en los últimos tiempos. Incluso, estos eventos se han convertido en el centro de todas las miradas y en pasarela de moda de famosos e instagrammers.

Una delicia para los asistentes, pero también para organizadores, y ciudades que los acogen. Y una delicia, que este año se va a ver afectada por la pandemia del coronavirus, de hecho, ya está pasando factura.

Muchos de estos eventos musicales que tenían fecha reservada esta primavera han tenido que ser cancelados o pospuestos. Una medida para velar por la seguridad de todos y evitar grandes concentraciones que conlleven posibles contagios. Ya la han aplicado el Primavera Sound en Barcelona o el Tomavistas en Madrid. Otros como el Bilbao BBK Live, el Resurrection Fest o el FIB están a la espera de una decisión dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos.

MAD COOL ESPERA MANTENER LA FECHA

Su cancelación o su aplazamiento hacen que esta sea una de las temporadas más complicadas para el sector. El Mad Cool es uno de estos eventos y de los más importantes del año en España, e incluso, se ha convertido en gran referente para los de Europa. Desde hace cuatro años, cada mes de julio, el recinto ferial de IFEMA acoge a miles de personas en una cita que reúne a cientos de artistas. Está previsto que se celebre del 8 al 11 de julio y la edición de este año cuenta además con sorpresas como una jornada más en su programación o con más escenarios: siete en total. Novedades que puede que se vean truncadas por el COVID-19, porque, a pesar de que no haya una confirmación oficial, todo apunta a que el festival tendrá que anularse o posponerse. El Ayuntamiento de Madrid, de momento, acaba de anular todas las fiestas de la ciudad hasta el mes de octubre. Aun así, los organizadores de Mad Cool confían en que el evento se pueda celebrar las fechas reservadas en un principio.

Hasta ahora mantienen su asistencia la mayoría de artistas invitados, menos una de las cabezas de cartel: Taylor Swift, que ya ha anunciado su retirada debido a la pandemia.

Si se confirman los pronósticos y se cancela o aplaza, 60.000 personas con entrada se hacen la misma pregunta: ¿Se podrá devolver el dinero? Carmen, es fija en esta cita, y este año compró su entrada en cuanto salieron a la venta. Ahora, no quiere ir por miedo a la gran concentración de gente y al contagio del coronavirus y quiere que le devuelvan el importe: “Sinceramente la gestión no está siendo la mejor de todas, nos dicen que están viendo a ver los protocolos de Sanidad, De momento ni devolución de dinero ni nada de nada”.

EL APLAZAMIENTO AÚN NO SE CONTEMPLA

Desde Mad Cool indican que el aplazamiento aún no se contempla y que están trabajando con las páginas webs que venden las entradas para tener un protocolo de actuación si fuese necesario. El festival ya ha pagado a los artistas, la publicidad y el recinto, dinero que de momento a ellos no se le va a devolver.

¿Cómo pueden recuperar el dinero de la entrada? Deberán dirigirse al departamento de cada organización y si se les niega la posibilidad pueden recurrir a FACUA (Consumidores en Acción). En COPE hemos hablado con Rubén Sánchez: “Hay demasiadas empresas que están poniendo trabas para devolver el dinero. Es un derecho del usuario recuperarlo, y no pueden imponerle que acuda al evento en la nueva fecha en la que tengan previsto celebrarlo. En primer lugar, porque puede que el usuario no pueda. Y, en segundo lugar, porque esa fecha no va a ser inminente”.

Si un evento musical se cancela bajo orden de las autoridades, se considera un motivo de fuerza mayor. Por lo tanto, ante esta situación el consumidor tiene derecho a que se le devuelva el dinero que haya pagado.Tanto organizadores como festivaleros esperan que pronto se puedan volver a celebrar, pero ahora, la prioridad es otra: cuidarnos para superar esta crisis sanitaria.