Plan de Madrid para la Navidad: ¿Qué hacer y qué no hacer?

A la espera de como los datos del coronavirus vayan avanzando, de las nueva reunión del consejo interterritorial del miércoles para poner recomendaciones en común, y siempre dentro de la prudencia, la Comunidad de Madrid ha propuesto una serie de medidas para afrontar la navidad de la manera que suponen una excepción para poder pasar unas fiestas lo más normales posibles. En COPE, queremos explicarte esas medidas, contestando a las preguntas más comunes que la gente se está realizando:

¿Nos podremos juntar miembros de una misma familia?

Se recomienda limitar las reuniones familiares y sociales a un máximo de 3 grupos de convivientes sin sobrepasar un máximo de 10 personas para los días 24,25 y 31 de diciembre y los días 1 y 6 de enero. En las reuniones sociales se mantiene el número máximo de 6 personas, siempre manteniendo las medidas de prevención.

En las fiestas importantes, ¿podremos quedarnos por la noche?

En Nochebuena y Nochevieja se ampliará el horario. La movilidad nocturna se limitará desde las 1:30 a las 6:00 de los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Podremos ir a tomarnos las uvas a la puerta del sol?

El ayuntamiento ha previsto que el aforo ese 31 por la noche en la puerta del sol sea de un 30%, o lo que es lo mismo, que solo puedan pasar unas 5.000 personas, pero la decisión final la tomaran las autoridades sanitarias,es decir, la Comunidad de Madrid. No hay nada cerrado aún.

¿Podremos estar por la calle?

Sí, pero en el momento en el que haya algún tipo de aglomeración en alguna calle madrileña o alrededor de algún centro comercial de la capital, el ayuntamiento cerrará esa calle. Ademas podrá hacer de sentido único determinadas vías dependiendo del aforo en cada momento. Y atento, porque habrá mas policías, y algunos vestidos de paisano, no solo por el centro.

¿Que va a pasar con las residencias?

Se va a permitir la salida de los residentes para pasar vacaciones con sus familias en Navidad. Aquellos residentes con IgG+ (esto significa que has estado expuesto al coronavirus) en los últimos 6 meses o PCR+ en los últimos 3 meses podrán salir tanto a la salida del centro como a la entrada. Los que presentan IgG- y no han pasado la enfermedad, a la vuelta al centro socio-sanitario deberán permanecer en aislamiento y se les realizará una prueba diagnóstica. Y para aquellos residentes que no estén en disposición de abandonar estos centros, se les facilitará una comunicación telemática para poder ver a sus familiares.

¿Podemos irnos los que tengamos a nuestra familia fuera?

La Comunidad todavía está estudiando facilitar el desplazamiento, por ejemplo, de estudiantes de fuera para que pueden pasar las fiestas con su familia. Esta medida es la que más dudas genera, ya que desde la comunidad temen que se pueda producir una operación retorno como la que hubo en septiembre.

Habrá cabalgata de Reyes magos?

Sí, pero solo la cabalgata central que recorre el centro de Madrid, en el resto de distritos se ha suspendido. Falta por decidir como será esa cabalgata. Lo que todavía no ha decidido el ayuntamiento, es que va a pasar con Naviluz, a pesar de que las luces de navidad se encendieron el pasado jueves.