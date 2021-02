La pandemia reduce las incidencias en el transporte público, solo un 2% se libran de ser sancionados

Aunque parezca exraño. Todavía hay gente que parece no saber que en el transporte público es obligatorio llevar la mascarilla puesta. Muchos por despieste, que no llegan a nada, pero hay otros que acaban en sanción. Y se libran pocos. Al 98% de los que se saltan las normas les acaban pillando. Da igual Metro, que Cercanías, que autobús, no se libra nadie. En un día por el Metro viajan más de un millón de personas. Como Ernesto. Que lo utiliza para ir a trabajar y nos ha contado que hace mucho que no ve a nadie sin la mascarilla puesta.

Lo mismo pasa con el autobús, en menos de un ño se han contabilizado 16 detenciones de gente que no cumpli las normas. La diferencia que hay entre pillar a un infractor o no depende del espacio que los agentes tengan de margen para poder coger al que se ha saldo las normas. No es lo mismo una persona que se salte las normas en una estación de Metro, donde hay más espacio y más posibilidades de que se escapen. Que en un autobús, donde el espacio es el que es, y además el conductor puede cerrar las puertas para evitar que el que ha ido de listo, pueda huir.

¿Qué protocolo siguen los operarios ante una incidencia?

Los operarios de tren o de autobus tienen la obligación: Primero de advertir al infractor que se está saltando las normas e indicarle por ejemplo, que se tiene que colocar bien la mascarilla. Si en este primer aviso, sigue sin hacer caso a las normas, el operario puede obligar al usuario a salir del bagón o del autobús. En el caso de Metro, los vigilantes de seguridad pueden hacer salir al usuario. Si todo lo anterior no funciona, lo que se hace es avisar a la Policía para que se encarguen de sancionar al pasajero. Y si aún así, el individuo sigue sin cumplir las normas, se le puede llegar a detener.