La original y solidaria idea de Chema: dejar un carrito en el portal para llenarlo de comida

El pasado lunes, como todos los días, Chema paseaba a su perra Audrey por el PAU de Carabanchel donde vive, cuando algo llamó su atención: la inmensa cola que se había formado a las puertas de la parroquia Nuestra Señora del Aire para pedir comida.

Es una triste realidad que se está repitiendo mucho estos días en distintos barrios de Madrid como Aluche, Usera, Villaverde o Vallecas. Gente que lo está pasando muy mal por culpa de esta crisis y que se acerca a las iglesias y organizaciones benéficas para pedir ayuda.

A Chema esta imagen bajo la intensa lluvia que caía en Madrid le dejó marcado y pensativo. Según nos ha contado en Herrera en Cope en Madrid, “es desgarrador ver estas imágenes. Aquí tenemos tres centros comerciales y, cuando cierran, hay muchísima gente que va al cubo de basura”.

Lo primero que hizo fue acercarse al supermercado y llenar un carrito de la compra para llevarlo a la iglesia. Pero, de regreso a casa, se le ocurrió dejar ese carrito vacío en su portal para que todos los vecinos que quisieran, pudieran participar.

En sólo 24 horas ha llevado ya a la parroquia tres carros llenos de comida. Porque él mismo es el encargado de acercarlo hasta la iglesia, hoy bajo una intensa lluvia, cada vez que se llena. De hecho, este jueves, cuando se disponía a llevarlo por tercera vez, “un vecino me ha dicho pero luego lo traes otra vez, que todavía no me ha dado tiempo a hacer la compra”, nos contaba.

La respuesta que ha obtenido ha sido tremenda: “tengo que dar las gracias a todos los vecinos de mi comunidad que son encantadores y han tenido una respuesta increíble”.

Cada vez que lleva un carro, sube una fotografía a la cuenta de Instagram que ha creado para ello, losroblesayuda, “para que la gente vea que efectivamente la ayuda llega a destino”.

Lo que más le gustaría ahora es que otras comunidades de vecinos hicieran lo mismo y les copiaran para ayudar así a las sedes de Cáritas y parroquias de más barrios: “con esta iniciativa no tienes contacto con gente y dejas lo que puedas dejar. Muchos poquitos es mucho”, concluye.