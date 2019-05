Nuevo parón para Madrid Nuevo Norte

Madrid Nuevo Norte, más conocido como la Operación Chamartín no va a aprobarse en este mandato tal y como estaba comprometido y como pretendían PP y Ciudadanos.



No va a aprobarse porque para ello habría que convocar un pleno extraordinario antes de las elecciones y no hay tiempo, según Ahora Madrid y el Psoe, de revisar bien el informe medioambiental que acaba de presentar la Comunidad de Madrid.Es cierto que los tiempos son muy limitados, y cierto también que existen intereses electorales por ambas partes. A Carmena no le viene nada bien porque aprobar Madrid Nuevo Norte le puede restar votos de la izquierda, muy crítica y contraria a este mega proyecto urbanístico. Y por eso, precisamente es, por lo que a la derecha le interesa que Carmena se retrate.

Pues bien, la alcaldesa ya se ha retratado y finalmente no habrá pleno, y por lo tanto el proyecto seguirá en el cajón del que nunca ha salido.

Carmena no va a convocar el pleno porque no hay tiempo. Dice que el informe consta de 50.000 folios y que además ese informe no es totalmente favorable y hay pequeñas modificaciones que hay que ajustar. La alcaldesa lamenta no poder aprobar el proyecto, y se compromete a llevarlo al primer pleno que se convoque después de las elecciones. Acusa además al PP de diseñar una estrategia electoral para perjudicarla.

También ha influido el bloqueo del Psoe a que se celebrase un pleno extraordinario. Ven riesgos legales y consideran que el proyecto es mejorable, incluyendo más vivienda protegida.

Un proyecto que si quería aprobar Ciudadanos que considera que hay tiempo para aprobarlo, aunque haya que hacer un esfuerzo.

El PP que ni siquiera ha acudido a la reunión. Dicen que Carmena ha preferido no retratarse antes de las elecciones que poner en marcha un proyecto que supone 120mil puestos de trabajo.

Por su parte, Distrito Castellana Norte, la promotora del proyecto, ha publicado en su cuenta de twitter que reitera su compromiso con Madrid y los madrileños para llevar a cabo Madrid Nuevo Norte, un proyecto que beneficia a la ciudad y que ha conseguido aglutinar un enorme consenso político y social.

Lamenta el retraso que se ha producido en el procedimiento administrativo y confía en que los próximos equipos de Gobierno del Ayuntamiento y la Comunidad hagan de la aprobación del proyecto su prioridad, tal y como piden los ciudadanos.