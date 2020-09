Majadahonda se reinventa en un mes de septiembre sin fiestas en Madrid

Septiembre suele ser un mes de muchas fiestas patronales en Madrid. Sin embargo, este año el coronavirus ha obligado a suspenderlas. Aunque no se pueden celebrar, algunos municipios han sabido reinventarse y ofrecer otras alternativas sin dejar de divertirse y disfrutar. Es el caso de Majadahonda. Un grupo de 18 hosteleros que todavía mantiene el entusiasmo, se ha negado a dejar a los vecinos sin diversión. Este año no hay ni conciertos, ni espectáculos, ni encierros, ni tampoco peñas tocando música por las calles, pero hay algo que sí han podido recuperar y transformarlo para adaptarlo a esta época de coronavirus. Una de las actividades más esperadas, que se celebra todos los años es la “Feria de la Tapa”. En circunstancias normales, se abren todos los bares y los vecinos pueden degustar diferentes platos. Se hace un concurso y se eligen las mejores tapas. Este año no se hace concurso y tampoco han abierto demasiados bares. Pero los que sí lo han hecho, han creado la ruta de “De tapa en tapa”, que poniendo en práctica las medidas sanitarias y de seguridad, es posible que los madrileños disfruten de este entretenimiento. “En estos tiempos tan raros y tristes que nos toca vivir, ofrecer algo por los bares para hacer la vida un poco más alegre”. Hemos hablado con César, uno de los hosteleros que se ha sumado a formar parte de esta ruta de tapas. Se siente entusiasmado, pero también es realista respecto a la crisis económica que están atravesando. “La hostelería de Majadahonda está sufriendo mucho, como todos. Lo único que da la sensación que somos los vigilados de este pueblo, de este país. Es lo que hay. La gente nos está apoyando mucho”. Este año es evidente que hay menos gente y hay que tener en cuenta que esto afecta enormemente a los hosteleros de la zona, que viven también, en gran parte de estas fiestas.