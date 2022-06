Madrid recibirá finalmente 73,7 millones para paliar los daños causados por "Filomena"

Los días 8 y 9 de enero de 2021 han quedado en la memoria de muchos madrileños. Esas dos jornadas, Filomena pasó por la Comunidad dejando importantes daños. Y ha sido ahora más de un año y medio después, cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a las ayudas por los destrozos causados por Filomena. Llegarán 73,7 millones de euros a repartir entre las 71 localidades de la región más afectadas esos días. La capital, lógicamente, la que más se lleva de esas ayudas: 38 millones de euros; seguida de Aranjuez, casi 11 millones y medio de euros; 3,7 para Getafe y dos millones y medio para Torrejón. Entre 1 y 2 millones recibirán Rivas, Cubas de la Sagra, Alcorcón, Pozuelo y Nuevo Baztán. Rondando el millón para Mejorada del Campo y Móstoles. Muchas personas dependen de estas ayudas para poder seguir adelante.

Marian es dueña de una explotación ganadera en Colmenar Viejo. Durante esos dos días de temporal perdió cientos de cabezas de ganado y ahora espera como agua de mayo esas ayudas.

Su explotación quedó totalmente aislada. No podía acceder a sus animales para saber cómo estaban ni para darles de comer. Tuvo muchas pérdidas: más de 3.000 euros en cabezas de ganado y miles de euros en sobre alimentación para que los animales no perdieran peso. Solicitó las ayudas a la administración, pero no ha recibido nada, ni siquiera una respuesta: “A fecha de hoy, no sabemos nada. Filomena fue un nueve de enero, dos meses mas tarde se abrió la web para poder solicitar esas ayudas y hasta la fecha”.

Nos cuenta que la situación de los ganaderos es muy difícil ya que son muchos los frentes que tienen abiertos. Todo se han vuelto problemas crónicos: “Todo son sobrecostes, desde ese momento hemos venido sufriendo lo que veníamos arrastrando desde la pandemia, los mayores costes de producción, la subida del gasoil... El sector cada día está en una situación insostenible”.

Marian todavía tiene confianza en que le lleguen las ayudas. Si no tendrá que cerrar su explotación con 140 animales y dedicarse a otra cosa. El tiempo corre en su contra: “Se están cerrando explotaciones diariamente de vacuno, de ovino y de leche. Están matando animales en producción para poder seguir pagando pienso”. En el campo todo es una cadena de costes y si viene algo extraordinario como Filomena no dan las cuentas.

En la ciudad de Madrid también hubo muchos daños a nivel particular, de los cuales se han hecho cargo los seguros, y sobre todo daños en el arbolado. Quedaron destrozados más de 700.000 árboles, el 42% del total que hay en la capital. La mayoría en El Retiro y en la Casa de Campo. Allí también quedó arrasado el centro de recuperación de aves rapaces. Ellos han salido adelante gracias a las ayudas de particulares. Patricia Orejas, la responsable de este centro nos dice que han podido reconstruir sus instalaciones a la mitad y que ya llevan invertidos más de 30.000 euros. La administración ni está, ni se le espera: “Han sido entidades, organizaciones y particulares los que nos han permitido afrontar la reconstrucción de estas instalaciones. Nos ofrecieron ciertas ayudas, pero por problemas administrativos las hemos perdido”. Patricia tuvo muchos problemas administrativos a la hora de pedir las ayudas y al final se las acabaron denegando. Le correspondían 40.000 euros y se ha quedado sin nada.